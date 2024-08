Brouwer de Koning sobre el posible veto de Milei a la movilidad jubilatoria: “Estoy viendo una insensibilidad espantosa”

Gabriela Brouwer de Koning pidió “una reflexión” al presidente Javier Milei ante el posible veto de la ley de movilidad jubilatoria aprobada por el Senado.

“Nosotros estamos totalmente de acuerdo en el equilibrio fiscal, compartimos con el Gobierno, lo acompañamos en la ley Bases, en el paquete fiscal propiamente dicho, pero en lo que estamos totalmente diferenciados es cómo se logra porque lo podés lograr de diferentes maneras”, explicó la diputada radical.

“El Gobierno lo logra principalmente con el ajuste a los jubilados. Nosotros en ese sentido trabajamos un proyecto en la comisión de Previsión y Seguridad Social que trata de poner a los jubilados en una posición en la que el Gobierno no los tiene que ajustar, sino absolutamente lo contrario”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Guillermo Acosta: “El tema de la movilidad jubilatoria es una cuestión importante para nuestras cuentas”

Defensa del proyecto

“Le proponemos al Gobierno un proyecto muy serio, trabajado por más de 40 especialistas, que tiene en cuenta la responsabilidad fiscal”, sostuvo Brouwer de Koning.

Y luego añadió: “El presidente habla que somos depravados fiscales, una serie de improperios. Me parece que está totalmente equivocado”.

Al referirse al equilibrio fiscal aseguró que hay “cuatro puntos del PBI que no se logran obtener porque el Estado le da exención impositiva a empresas y a personas jurídicas, es decir que no pagan los mismos impuestos que todos los argentinos”.

“El costo de nuestro proyecto es el 0,43 o sea el 10% de ese cuatro por ciento que le damos de no pago de impuestos”, precisó.

Y luego detalló que la exención impositiva a Tierra del Fuego es del “0,35%”. “Si toca un poquito esas alícuotas estarían los fondos”, afirmó la legisladora de la UCR.

Bugliotti: “Que la gente no se queje tanto, la verdadera pobreza es la inflación”

Críticas

Además consideró que lo que cobran los jubilados nacionales “sigue siendo paupérrimo”. “No estamos hablando de que los jubilados van a ganar para irse de vacaciones, comprarse un departamento, estamos hablando que puedan comer”, insistió.

“Estoy viendo una insensibilidad espantosa. Nosotros vamos a esperar a ver qué sucede porque todavía no lo ha vetado. Espero que haya una reflexión del Gobierno, que entienda que no tiene la verdad absoluta, que no es infalible. Uno de los límites son los jubilados”, concluyó Brouwer de Koning.