Bugliotti y el diagnóstico sobre el gobierno de Milei: “el peor error que puede cometer es romper el déficit cero y devaluar”

En diálogo con Punto a Punto, el empresario Euclides “Tati” Bugliotti —titular del Grupo Dinosaurio— trazó su visión sobre la coyuntura económica, el desempeño del gobierno de Javier Milei y los desafíos que enfrenta el país. Fiel a su estilo directo, el desarrollista no dudó en destacar lo que considera avances importantes, aunque también planteó preocupaciones por el empleo, el consumo y el futuro de la inversión.

–¿Cómo está viendo la actividad económica en este momento?

–En el supermercado veo movimiento. No es tanto como dicen, pero creo que se están viendo buenos precios. Por suerte, están acompañando las empresas bajando los precios. Nosotros ya tenemos precios deflacionados en las góndolas. Este mes creo que vamos a tener una inflación cercana a cero en supermercados. Lo que pasa es que hay cosas que bajan y otras que suben, pero en promedio se mantiene bastante bien.

–¿Y cómo cree que seguirán los precios después de octubre?

–Todo depende de cómo le vaya al gobierno en las elecciones. Si consiguen mayoría, o al menos buenos números, ahí va a cambiar y van a poder hacer cosas. No es fácil, porque las sábanas son cortas: las provincias piden plata, la municipalidad también, y el gobierno no quiere salir del déficit cero.

–¿Cómo está viendo la situación del empleo?

–El tema del empleo es delicado. No hay para todos y el país todavía necesita hacer ajustes. Y el único ajuste que queda es achicar la estructura. No se va a salir fácil. Tenemos recursos naturales como el gas, el petróleo y el litio, pero tiene que entrar plata genuina. Hoy la plata genuina que gira en el país es siempre la misma. Además, si bajás los impuestos nacionales, también lo van a sentir los gobernadores y los municipios por la coparticipación.

–¿Desde el Grupo siguen apostando a invertir?

–Nosotros siempre invertimos. Toda la plata que disponemos, la invertimos. Tenemos algunos fondos por las dudas, pero invertimos.

–¿Cómo está el mercado inmobiliario para ustedes?

–Pusimos el metro cuadrado a 1.200 dólares para vender departamentos. Está dura la venta, pero estamos con facilidades para pagar, con tasas baratas, con el precio barato. Igual está difícil. Y tambipen estamos con el Orfeo, que es un dolor de cabeza.

–¿Ya tienen definido con quién van a encarar ese proyecto?

–No, todavía no, pero lo vamos a hacer y lo vamos a hacer rápido.

–¿Cuál es su expectativa sobre el rumbo económico?

–Hay que tener fe, pero también pensar: ¿qué hay después de esto? ¿Volver a emitir moneda? ¿Que el dólar se vaya a 2.000? ¿A quién le ganamos con eso? Con eso empobrecemos. Hoy está demostrado que se puede vivir sin una inflación del 25% mensual, que era una locura. Y aún esta tasa del 2% mensual es alta, porque es 24% anual, cuando los países vecinos están en 6 o 7%. No creo que haya otro modelo que pueda sacar al país adelante. A lo mejor estoy confundido, pero si vos rompés el déficit cero y devaluás, es el peor error que puede cometer el gobierno. Porque eso se traslada al supermercado. Si devaluás, suben los precios, y te garantizo que a los 10 días estás igual que antes. Subís dos escalones de golpe y perjudicás el sueldo, porque el sueldo no va a aumentar tanto. Entonces hay que bancarla, tener voluntad. Y la oposición tiene que colaborar un poco más.

–¿Yendo a lo político, ¿qué visión tiene sobre la oposición?

–La oposición tiene que existir y está bien. Lo que pasa es que este es un cambio que nadie esperaba. Yo, con los años que tengo, nunca vi a alguien que diga “vamos al déficit cero” y sea déficit cero. El secreto es que si no gastás más de lo que ganás, no vas a tener problemas a la larga. Pero también creo que la desocupación es un tema serio y hay que ver cómo volvemos a poner en actividad al país. No te olvides que hay casi 40% de la gente cobrando planes. Y lo malo de esos planes era que les pedían que no trabajaran. Entonces, a la mano de obra le cuesta volver a trabajar. Y además, no hay tanto desarrollo.

–¿Cómo vio la detención de Cristina Fernández de Kirchner?

–Es un golpe muy duro, pero prefiero no opinar.