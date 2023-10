Caja de Profesionales de Ciencias Económicas: “somos contadores y tenemos jubilados indigentes”

Se viven momentos tensos en el Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas. Un sector de los contadores expresó su preocupación por los ingresos de los pasivos. Actualmente, de bolsillo, un profesional retirado cobra alrededor de $170 mil, un ingreso que se ubica en valores cercanos a la indigencia. En el medio, se buscan respuestas por un supuesto desmanejo de fondos de la actual conducción que superarían los 40 millones de dólares.

Un sector de la oposición expresó su preocupación por los fondos en la Caja de Previsión Social (CPS) de Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba (PCEPC). Las denuncias por desfinanciamiento trascienden las decisiones internas y buscan que adquiera carácter público.

La última convocatoria a una asamblea extraordinaria para abordar el aumento de los haberes jubilatorios, desencadenó una serie de controversias.

“Nuestros jubilados son indigentes, pero debemos resaltar que fuimos profesionales contadores. Con estos haberes queda la sensación de que no sabemos manejar los números”, explicó Juan Carlos Forneris, Director de la Caja de Previsión Social para Profesionales en Ciencias Económicas de Córdoba.

Para el funcionario, el ingreso de un pasivo debió ser actualizado en mayo de este año en $200 mil y, además, sumarle una actualización por la inflación de los últimos meses. “Pasa que cada vez que se reclama una mejora, la conducción del Colegio aduce que debe aumentar las cuotas de los activos y los contadores no damos más”, argumentó Forneris.

Aunque, según su parecer, apunta a la falta de eficiencia actual: “es un directorio perezoso y no trabaja porque no sale a buscar los fondos de otras fuentes de financiamiento. Entonces le echan la culpa a los jubilados y asustan a los activos. No somos abogados y escribanos, no tenemos poder coercitivo”.

La asamblea que postergó la mejora

“La particularidad que tiene nuestra Caja es que puede permitirse realizar aumentos jubilatorios sin la necesidad de impactar en los aportes de los activos. Tiene diferentes recursos para afrontar eso y mantener el equilibrio a largo plazo”, sostuvo Juan Carlos Forneris.

Ante la falta de respuesta de la Caja, 726 jubilados acudieron al directorio por la oposición para solicitar una Asamblea Extraordinaria que se terminó efectivizando el pasado 26 de septiembre. El acto, según relata el directivo, se vio empañado por irregularidades.

La presidencia de la Caja, abruptamente, dio por finalizada la reunión, y nunca se contabilizaron los votos negativos ni abstenciones. Según comentó el presidente de la Caja en la asamblea, los votos restantes por diferencia eran mayores al voto afirmativo, por lo que no había necesidad de seguir con el acto, algo que no se comprobó en el momento.

“¿Esta es la razón por la que el Sr. Presidente, viendo que había 512 votos por el “sí”, decidió levantar abruptamente la Asamblea sin contar los votos por el “no” ni las abstenciones, impidiendo que todos los asistentes hubieran expresado legítimamente su voluntad al respecto?”, expresa un comunicado difundido por la oposición en el colegio que agrupa a los contadores. “Somos el Soelsac con soda”, comparó Forneris.

Montos de dinero perdidos

La Caja de previsión social enfrentaría otra problemática: “perdió en los últimos 5 años la módica suma de 45 millones de dólares, a valor MEP”, expresó la oposición en el duro comunicado.

“Esos montos que faltan no están y no se da una explicación cierta de lo que pasó. Hemos pedido la documentación necesaria para hacer una auditoría, pero no se nos dio. Hemos pedido a una empresa internacional que hiciera una auditoría y no se nos permitió. Incluso una colega nuestra realizó una denuncia penal, pero fue archivada la causa”, comenta Forneris.

Finalmente, “nos apena esta situación porque es una vergüenza institucional, pero no la provocamos nosotros, la ha provocado la mala dirigencia de la Caja”, concluye el directivo.

La respuesta de la actual conducción de la entidad

“La Caja de Ciencias Económicas está sólida actualmente, lo que no implica que, en cada movimiento de haberes que se realice no se deban implementar los ajustes necesarios en las escalas de aportes”, explica Guillermo Filipelli, titular de la Caja de Previsión Social para Profesionales en Ciencias Económicas.

Por eso, “una de las metas implícitas de gestión es proteger el poder adquisitivo de los beneficiarios previsionales y, de igual modo, amortiguar el impacto que los ajustes constantes de aportes puedan tener sobre la base de aportantes; en otras palabras, un haber digno versus aporte pagable”, agrega Filipelli en diálogo con un medio local.

Frente al desenlace de la asamblea, el titular de la Caja expresó que: “la situación de los pasivos es de permanente análisis por parte del directorio de la Caja y continuará del mismo modo. Para el mes de octubre, está previsto que los jubilados ordinarios perciban (sin bonificaciones) un total de $200.000 entre haber jubilatorio y ayuda económica extraordinaria”.