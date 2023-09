Carlos Paz: piden que la pareja de Esteban Avilés renuncie a su cargo en el gabinete

Una inusitada polémica se desató en Carlos Paz en las últimas horas luego de que concejales de la oposición le pidieran la renuncia a la actual pareja de Esteban Avilés, designada como funcionaria del gabinete municipal mediante un decreto firmado por el intendente.

El documento que establece el nombramiento de Marina Mossé como directora de Modernización y Gestión de Calidad de la Municipalidad de Villa Carlos Paz fue firmado el 16 de agosto de 2023, unos pocos días después de la asunción de Avilés como intendente por tercera vez luego de las gestiones consecutivas entre 2011 y 2019.

Por esos días se informaba que el expresidente de la Agencia Córdoba Turismo comenzaba su mandato recortando secretarías y bajando un 20% los sueldos del personal político y de gabinete.

La denuncia

El bloque de cuatro ediles de Juntos por Carlos Paz en el Concejo de Representantes presentó este martes un proyecto en el que se solicita la renuncia de Marina Mossé, “por estar infringiendo el artículo 20 del Código de Ética de la función pública (ordenanza 5922)”, publicó Carlos Paz Vivo.

“La solicitamos porque se encuentra en contravención del artículo 20 de la ordenanza que sanciona el Código de Ética en la Función Pública ya que es la actual pareja del intendente Esteban Avilés y este artículo no permite que el intendente designe a nadie como funcionario cuando sea familiar o esté unido en unión convivencial o sean cónyuges”, remarcó la concejala Pía Felpeto, una de las firmantes del proyecto.

Y agregó: “Solicitamos que los concejales nos acompañen con este proyecto ya que algunos de los concejales actuales sancionaron este Código de Ética en 2014, como la concejal (Raquel) Merlino”.

Felpeto sostuvo que “la renuncia debería darse de manera inmediata ya que este gobierno de la gestión comunitaria alardea permanentemente de ser transparente, ético y moral”. Y planteó: “En este caso no sólo es ética y moralmente reprochable si no que están incumpliendo una ordenanza que aprobaron ellos mismos en 2014. No se puede borrar con el codo lo que se escribió con la mano”.

El artículo 20 de la ordenanza señala: “Los funcionarios públicos municipales tendrán prohibido designar agentes para que presten servicios en la repartición o dependencia a su cargo, si está unido con ellos por vínculos familiares, cónyuge por matrimonio o unión convivencial pariente consanguíneo o afín en primer grado”.