Carolina Basualdo: “cuando me cuestionan el costo de las tasas, les pregunto si saben cuánto cuesta un kilo de carne”

Despeñaderos supo transformar un vertedero en un jardín de oportunidades. Quien siembra futuro en terreno austero es Carolina Basualdo, una intendenta que despliega gestión y mezcla tierra con números y visión. “Hemos convertido un basural en un campo de tulipanes”, describe la mandataria. Como buena peronista, habla en plural. Entiende que la construcción no es individual sino colectiva.

Se la percibe preocupada por las finanzas y asegura estar “detrás de cada gasto” para que el dinero alcance. Basualdo pone en juego una política que no recita teorías: las pisa. Dice que no se endeuda, que busca fondos donde otros ni miran y que hasta compara el costo de las tasas municipales con kilos de carne para hablarle claro al vecino. Como muchos mandatarios, rasca la olla hasta el fondo y no deja de quejarse por la “copa” (coparticipación), el dinero que se reparte la Provincia en base a la cantidad de habitantes de cada localidad. Mientras tanto, impulsa a mujeres emprendedoras, transforma residuos en bolsos y biodiésel en política pública.

-Hace una semana Despeñaderos fue sede del Foro de Alcaldes.

-Sí, quedamos muy conformes por esta participación y esta Cumbre Climática que organizó el gobierno de la provincia de Córdoba. Para nosotros fue un hecho histórico. Aprovechamos para hacer una visita territorial a nuestro “Despeñadero Florece”, que es un proyecto que busca promover el turismo sostenible, que es empleo verde para nuestras mujeres y aprovechamos porque estamos en plena temporada de tulipanes.

-Me había anotado eso para preguntarle ¿Cuándo se puede visitar el campo de tulipanes?

-Ya arrancamos con las visitas. Tenemos recorridos guiados con las emprendedoras que hicieron posible este proyecto. Después, también está la posibilidad de hacer una merienda con todas las pasteleras locales en la cooperativa y degustar de un té blend.

-¿Cuántos habitantes tiene Despeñaderos?

-Nosotros estamos convencidos que cerca de 9.000, aunque el censo dio 7.657.

Por reclamo de seguridad, legisladores de la UCR volvieron a la carga con la renuncia de Quinteros

-¿Por qué esa diferencia?

-Y…tenemos un padrón de casi 7.000 votantes. La mayoría de los intendentes no estamos muy conformes con lo que dio el Censo, por eso hacemos la aclaración.

-El gobierno dice que siempre piden más porque ustedes quieren más coparticipación.

-Nosotros tratamos de que los vecinos tengan conciencia en el pago de los impuestos. Hemos reforzado eso, sobre todo también en las obras que hacemos y que son créditos que los municipios tomamos. De hecho, ahora estamos haciendo una cuarta etapa de gas y estuvimos recibiendo a más vecinos. Les dije: ‘miren, si nos dan el crédito yo necesito que ustedes me paguen en al menos cuatro cuotas esta obra’. No puedo estirarme a las 48 y nos pusimos de acuerdo, porque esto es un extra que va a hacer el municipio y el vecino acompaña. Yo creo en la contribución por mejora.

-Y la cobranza, ¿cómo viene?

-La hemos mejorado. Nos pusimos con los equipos técnicos a mejorarla, a llamar, a recordarle al vecino. Hay muchos que no pagan las obras y eso no es justo. Les damos todas las modalidades de pago, pero también es importante salir a buscar financiamiento. Nosotros hemos conseguido dos fondos de Bloomberg para acciones climáticas y lo estamos llevando adelante. También logramos que el ministro (Guillermo) Acosta nos diera el ok para un fondo de la CAF dirigido al proyecto Despeñadero Florece. También tenemos que ser proactivos y no esperar. Queremos ver si nos unimos con otros municipios en un plan energético regional.

-Con qué óptica mira la economía del municipio ¿Se pone el traje libertario y empieza a ver por dónde recortar?

-No, nosotros siempre hemos hecho un ejercicio muy austero en esto que parece que ahora La Libertad Avanza ha hecho de la autonomía fiscal y que ellos son los únicos. Nosotros no tenemos deuda. Yo soy controladora de los gastos, de absolutamente todo. Entonces, siempre miramos y vamos viendo, por ejemplo, lo que son las ayudas para los abuelos, porque los jubilados no llegan a fin de mes, te piden un acompañamiento. Gestionamos módulos alimentarios. Tratamos de ir equilibrando y por supuesto siempre mirando el gasto. Lo hacemos permanentemente para poder tener una gestión eficaz y sin deuda.

-¿Qué argumento utiliza cuando se deben retocar las tasas locales?

-Se lo explicamos al vecino, porque algunas venían muy desactualizadas. Hoy se paga desde $ 60.000 anuales… entonces yo les digo: ‘el kilo de carne sale más” y me responden: ‘tenés razón’.

Córdoba: Con mails y hashtag propio, Uber ya junta firmas y lanza una ofensiva pública contra la nueva ordenanza municipal

-El argumento del kilo de carne es muy usado por los intendentes en la provincia…

-La verdad es que la gente lo entiende, es una ecuación simple. Yo les pregunto cuánto sale el kilo de carne. Ese dinero se usa para un montón de otras cuestiones, como por ejemplo transporte, educación o salud. Se lo explicamos uno por uno.

-¿En este contexto, ¿se convierten en los malos los intendentes?

-(Javier) Milei zafa en muchas cuestiones. Por ejemplo, con el transporte. Parece que todo es culpa nuestra, pero hay una política nacional de recorte. Además, para octubre o noviembre está anunciado que se va a dar de baja el plan Remediar y va a ser una fuerte crisis para todos los municipios del país, porque el Remediar, quieras o no, te daba un back-up de medicamentos, y el resto lo terminábamos comprando nosotros, como municipio. Acá atendemos a unas 8.000 personas por mes, con una población de 9.000.

Basualdo está transitando su segundo mandato. El primero duró 3 años porque fue la reemplazante, por elección popular, del fallecido mandatario Juan Carlos Cimadamore.

-¿En qué momento del día corta?

-A esto yo lo llevo conmigo: la más chica de mis hijas tiene ocho y las más grandes son adolescentes. Me acompaña a todos lados y me dice: ‘mamá, mirá que hay una luz que no anda...’, todo a la vuelta del colegio. Es como una mini intendenta que tengo. Me cuesta cortar, a la tardecita trato de estar en mi casa.

-Y los fines de semana también.

-Los fines de semana si hay actividades, me acompañan y si no, yo soy ‘la mamá ómnibus del basquet’, llevamos a los chicos a jugar. Soy el remis.