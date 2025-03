Caso $Libra: los vasos comunicantes de Milei y Laje con el cripto negocio

La periodista de PERFIL Giselle Leclercq señaló los vínculos entre el presidente Javier Milei y el CEO de la compañía Cube Exchange, Bartosz Lipiński, un nuevo personaje del entramado. En diálogo con Modo Fontevecchia, sostuvo que Lipiński habría firmado un “preacuerdo” con el mandatario argentino y aseguró que existe “un esfuerzo permanente por intentar borrar la huella digital” de los involucrados en el escándalo.

-¿Qué novedades surgieron en el caso $Libra?

-Estamos frente a un caso que nos va a traer una novedad todos los días. Ayer (por el jueves) publicamos en PERFIL una nota sobre unos nuevos personajes alrededor del escándalo $Libra, sobre una compañía que se llama Cube Exchange.

-¿Qué es Cube Exchange?

-Desde que explotó esto con el primer tweet de Javier Milei, empezamos a conocer a personajes que hasta hace nada para nosotros eran desconocidos. Uno de ellos es Hayden Davis, el joven detrás de $Libra. Hace unos días se viralizó en redes sociales una entrevista que en noviembre había dado su hermano, Gideon Davis, a un youtuber estadounidense.

Esta entrevista la dio en noviembre y hablaba del proyecto, de cómo estaban avanzando con su hermano en su empresa, sus grandes ambiciones y sus grandes sueños. Ahí cuenta que el presidente Javier Milei había firmado un LOI, una carta de intenciones, con la empresa Cube Exchange, que ellos habían facilitado.

A partir de ese fragmento, todos los periodistas que venimos siguiendo el caso nos pusimos en alerta y empezamos a tratar de ver qué era Cube Exchange y de qué se trataba este preacuerdo. Periodistas como Hugo Alconada Mon o Alejandro Bercovich venían hablando de que existía un preacuerdo firmado. El fragmento de la entrevista resultó tan revelador porque el hermano de Heiden dijo que había un papel firmado.

Lo más llamativo es que esa entrevista se había dado de baja del canal de YouTube donde había sido subida. Nos pusimos a investigar y fue bastante fácil encontrar que, efectivamente, esta compañía, dedicada al blockchain y a todo este mundo cripto, venía teniendo una presencia en Argentina desde mucho antes de que nosotros conociéramos este escándalo.

El CEO de esta compañía es un hombre que se llama Bartosz Lipiński. Algunos dicen que es polaco, otros dicen que es estadounidense, pero lo cierto es que es bastante fácil poder encontrar en Internet que ellos venían trabajando en Argentina. Solamente desde el archivo en la web se puede ver que Lipiński estuvo con el famoso Tech Forum que se hizo en noviembre.

Para quienes no están al tanto de todos los detalles, el Tech Forum fue un evento donde habló Javier Milei y donde estuvieron presentes todos los personajes que hoy están en esta telenovela, desde Mauricio Novelli hasta Manuel Terrones Godoy, que serían las personas que habrían puesto a Javier Milei con personajes de este mundo. Allí también estuvo Julian Peh, que es el empresario de Singapur que está en otra compañía involucrada en este escándalo, que se llama Kip Protocol.

En octubre, antes del Tech Forum, las redes sociales de esta compañía, Cube Exchange, hicieron un gran anuncio, sin mayores detalles, sobre cuáles eran los detalles del trabajo que estaban haciendo, con un video que decía: "Your Power, your money. Cube x Javier Milei", y había imágenes del logo de la compañía con fragmentos de Milei en campaña, con una bandera argentina flameando.

Un mes antes, en septiembre, Cube Exchange organizó, acá en Puerto Madero, un afterparty con Travis Scott. Esa noticia fue levantada por todos los medios, porque de pronto un rapero del nivel de Travis Scott estaba en Buenos Aires y fueron figuras número uno de la industria musical en Argentina. El evento se hizo para dar a conocer la firma, pero no solo eso. Un tiempo antes, Lipiński también estuvo en la Casa Rosada y su ingreso fue autorizado por Karina Milei. Este empresario entró a la Casa Rosada con Mauricio, con Manuel Terrones y con Hayden Davis.

Nos sirve entender esto para poder empezar a ordenar quiénes son los actores de esta trama que todavía estamos tratando de comprender. Si uno se va un poquito antes en el tiempo, a junio, se puede ver que Cube Exchange ya tenía un vínculo con personajes muy importantes de Argentina, porque aparece como patrocinante de uno de los videos de Agustín Laje, el politólogo preferido del Gobierno. En uno de sus videos, Agustín decía que con los amigos de Cube Exchange estaban sorteando dólares para los seguidores. Estas son pequeñas señales o, no tan pequeñas, de que Cube Exchange tenía un vínculo con la Argentina y con las personas importantes del Gobierno de Javier Milei.

-¿Y de qué se trataba la carta de intención o este preacuerdo que tenía, supuestamente, Cube Exchange con el presidente Milei?

-Ese es el gran misterio. Creo que no hay quien no quiera tener en sus manos este acuerdo. Hay un montón de hipótesis al respecto. Por lo que sabemos, era una "letter of intent", un primer preacuerdo para empezar a trabajar. Cuando el hermano de Hayden Davis lo cuenta, habla de un proyecto muy ambicioso que combina blockchain con sistema financiero y comercio internacional, pero no queda del todo claro cuál va a ser el trabajo de esta compañía.

-El fiscal de la causa, Eduardo Taiano, ordenó el secuestro de los celulares del presidente Javier Milei, de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y del vocero Manuel Adorni. ¿Qué puede implicar esta decisión?

-Creo que todas las medidas son positivas en tanto avance una investigación. Hay algo que es muy llamativo, y que todos los que nos metimos en el caso desde el día uno estamos viendo atónitos, y es que hay un esfuerzo permanente por intentar borrar la huella digital de todos estos personajes. Por ejemplo, los Hayden bajaron sus redes sociales y el primer video de esta entrevista del hermano de Hayden se había bajado de internet, y ahora volvió a subirse a YouTube.

Me parece que cualquier medida que intente probar cómo eran estas relaciones es positiva, porque, a pesar de los esfuerzos por eliminar todos los vínculos, siguen estando. No es que estamos haciendo una investigación con gargantas profundas, estamos haciendo archivo en internet y los vínculos están ahí. Solamente con hacer búsquedas avanzadas en Google, uno puede notar que hay un trabajo sostenido en el tiempo, directamente vinculado con, por lo menos, funcionarios de la Casa Rosada. Hay que ser cauto con cómo se lo plantea, pero hay algunas cosas que parecen evidentes. Fueron todos a la Casa Rosada, después fueron todos al Forum, hicieron anuncios en nombre del presidente de la Argentina, dieron entrevistas y hablaron de acuerdos firmados.

-Es decir que, si hay una decisión de avanzar, hay dónde buscar material y dónde investigar. No es tan complicado, tiene que estar la decisión.

-Ya sabemos cómo es esto, pero yo creería que sí, sobre todo por la fluidez en los vínculos. Recordemos que algunos de los personajes que nombré llevan años en tratos con el presidente Javier Milei, como Mauricio Novelli, que tenía un instituto de formación donde Milei daba clases. Si hay intención de investigar, yo creo que no va a ser tan difícil poder explicar bien de qué se tratan estos vínculos. Después, la Justicia dirá si hubo una estafa o qué sucedió. Ahora, sí por lo menos se puede reconstruir este mapa de relaciones que van mucho más allá de Argentina, porque estamos hablando de Lipiński, de los Hayden o de Julian Peh, que se despegó con un comunicado desde su compañía Kip Protocol.

-Hay quienes dicen que se le puede complicar más desde lo que se puede investigar en Estados Unidos que aquí en la Argentina…

-Eso es algo que se repite en Estados Unidos. Estuve hablando con algunas personas de allá y esto es un tema. En una entrevista el canciller Gerardo Werthein, que estuvo en Estados Unidos en la CPAC con Milei, le preguntaron por este asunto y dijo que nadie le preguntó por esto. Es mentira. Lo reflejan los medios de comunicación de Estados Unidos y lo refleja la gente del mundo cripto, porque están todos muy al tanto y es un asunto judicial.

-¿Se sabe algo del viaje de Santiago Caputo a Estados Unidos? Se indicó que había viajado para acompañar al presidente en las reuniones en la CPAC, pero había trascendido que Caputo había viajado para una reunión con Hayden.

-Trascendidos hay de todo tipo. Santiago Caputo no fue el único que viajó. También viajó el dirigente y diputado bonaerense Agustín Romo. Lo que dicen en el entorno de Hayden, y lo que el mismo Hayden dijo, es que estaba en contacto con la gente del equipo de Milei, por lo tanto no sería extraño que eso sucediera, pero todo esto transcurre en un mar de rumores que se van filtrando. Recordemos que Hayden abandonó su domicilio conocido y parece que ha pedido custodia. Todo esto se está poniendo un poco oscuro, entonces no sé con certeza si Santiago Caputo se reunió con Hayden, pero no me sorprendería y estaría alineado con lo que dijo el propio Hayden, que dijo que él controla a Milei y que estaba en conversaciones permanentes con personas del Gobierno de la Libertad Avanza.