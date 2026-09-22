Cómo es y cómo se financia el plan de Epec para renovables: parques solares, biogás y mini hidro en carpeta

La inauguración del Parque Solar Dinosaurio, desarrollado por Grupo Dinosaurio en Deán Funes, dejó algo más que una nueva fuente de generación de energía renovable para Córdoba. Para EPEC, la incorporación de este parque al sistema eléctrico provincial tiene además un impacto directo sobre la infraestructura de distribución, particularmente en una zona donde la red eléctrica presenta una configuración radial hacia el norte.

Así lo explicó Claudio Puertolas, presidente de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), durante la inauguración del proyecto. “La virtud que tiene este parque solar acá en esta zona es que las redes de EPEC salen desde más o menos el centro de la provincia o de la ciudad de Córdoba hacia el norte”, señaló.

En ese sentido, el titular de la empresa provincial destacó que la generación instalada en Deán Funes permite incorporar energía en un punto estratégico del sistema. “El hecho de que ahora no solo tengamos una inyección de energía en el extremo ayuda a mejorar los niveles de tensión y la calidad de servicio”, explicó.

El beneficio técnico adquiere especial relevancia durante los meses de mayor consumo eléctrico. Según Puertolas, la generación solar puede contribuir a compensar las caídas de tensión que se producen en momentos de máxima demanda. “Toda esta energía que se va a producir acá en el momento que hay sol, que en los casos nuestros son los momentos de máxima demanda en el verano, va a compensar la caída de la tensión que podríamos llegar a tener y nos va a robustecer todo el sistema”, detalló.

El ejecutivo resumió el impacto en términos de infraestructura: “Ayuda, digamos, en términos de sistema, a estabilizar la red”.

A este aspecto técnico se suma la dimensión comercial del proyecto. La energía generada en Deán Funes será asignada a los puntos de consumo del Grupo Dinosaurio, que cuenta con distintas bocas comerciales. De esta manera, el parque combina generación renovable, consumo empresarial y utilización de la infraestructura eléctrica existente.

Pero el proyecto inaugurado en Deán Funes forma parte de un proceso más amplio de expansión de la generación renovable en Córdoba. Puertolas confirmó que EPEC tiene actualmente cuatro parques solares propios en construcción.

“Parques solares sí tenemos hoy en construcción cuatro parques solares: uno acá cerca, en San Francisco de Chañar; otro en San Francisco, en la localidad de San Francisco, en el este provincial; otro en Villa María y otro en Río Cuarto”, enumeró.

La estrategia de la empresa provincial no se limita a la energía solar. En paralelo, EPEC trabaja sobre proyectos de generación a partir de biogás, aprovechando residuos y efluentes para producir electricidad.

Uno de esos proyectos se encuentra vinculado al enterramiento sanitario de Piedra Blanca. Allí, la empresa apunta a capturar el metano que se genera como consecuencia de la descomposición de los residuos orgánicos y utilizarlo como combustible para generar electricidad.

“Captamos el gas del enterramiento sanitario que se produce, las emisiones de metano que se producen por la descomposición de los residuos orgánicos, lo captamos y eso lo procesamos, lo inyectamos en un grupo electrógeno y generamos energía eléctrica”, explicó Puertolas.

El segundo proyecto de biogás está relacionado con la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Bajo Grande. En este caso, el proceso contempla utilizar los gases producidos a partir de los barros cloacales tratados en biodigestores para generar energía.

“Los barros cloacales de la planta de Bajo Grande, que se degradan en un biodigestor, eso lo captamos, los gases, y generamos energía eléctrica”, detalló.

A este conjunto se suman además proyectos de mini hidro de baja potencia. Puertolas mencionó iniciativas ubicadas en distintos puntos de la provincia, entre ellos El Eje, Pichanas, La Viña, Bajo de Todos los Santos, Villa María y San Marcos Sierras.

En paralelo con la incorporación de nueva generación, EPEC tiene por delante obras de infraestructura destinadas a acompañar el crecimiento de la demanda y mejorar la capacidad de transporte eléctrico. En el norte provincial, la empresa trabaja sobre un esquema de líneas de alta tensión que busca conectar y reforzar distintos puntos del sistema.

“Nosotros tenemos un plan que viene de Olaeta y va hasta La Falda en 132 km, otra línea que viene desde La Falda hasta Cruz del Eje, también en 132 km”, señaló Puertolas.

El próximo paso, según anticipó, será la licitación de una nueva estación transformadora en Cruz del Eje. “La semana que viene vamos a estar abriendo la licitación para una estación transformadora en Cruz del Eje de 132 a 13 para poder robustecer todo el sistema de Cruz del Eje y Soto y todo el sur de Cruz del Eje”, explicó.

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Para financiar parte de este programa de inversiones, EPEC también está recurriendo al mercado de capitales. La empresa tiene aprobado por asamblea un programa global de endeudamiento por US$ 300 millones.

“Nosotros tenemos aprobado por la asamblea un programa de 300 millones de dólares de endeudamiento”, confirmó el presidente de EPEC. En el marco de ese programa, la empresa avanzó con un primer tramo compuesto por dos series por un total de US$ 40 millones.

Consultado sobre la posibilidad de ampliar ese financiamiento, Puertolas dejó abierta la puerta a nuevas emisiones: “Capaz que hay algo este año, vamos a ver cómo nos va”.