UNC: inauguraron la supercomputadora Helvetios que triplica el poder de cómputo

Helvetios, la supercomputadora donada por la Escuela Politécnica Federal de Lausana (Suiza), fue oficialmente inaugurada en el Centro de Computación de Alto Desempeño (CCAD) de la Universidad Nacional de Córdoba, con la presencia de autoridades universitarias, de la Embajada de Suiza y del Gobierno provincial, se informó oficialmente.

Este superordenador, instalado en el edificio del Data Center de la UNC, se distingue por ser de arquitectura “solo CPU” ultradensa, con procesadores tradicionales de alta eficiencia. La donación se logró gracias a la gestión de Antonio Russo, exprofesional del Conicet con cargo en UNC Supercómputo, quien actualmente se desempeña en la institución suiza. Desde Argentina, la coordinación estuvo a cargo de Dante Paz, investigador del Instituto de Astronomía Teórica y Experimental de la UNC y el Conicet (IATE).

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Qué es Helvetios

Helvetios son casi cuatro toneladas de equipamiento que llegaron a Ciudad Universitaria en julio pasado. Son 288 nodos, cada uno de ellos con dos procesadores Xeon Gold 6140. A su vez, cada procesador tiene 192 gigabytes de memoria RAM. Solo en RAM, este equipamiento tiene un costo de más de 170 mil dólares en el mercado.

La supercomputadora está orientada al diseño de fármacos, a simulaciones cosmológicas y al diseño en ingeniería, porque su gran fuerte es la gran cantidad de nodos, la gran cantidad de memoria y la posibilidad de computar en alta precisión.

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Supercomputadora

“Una cosa es una computadora como máquina universal y otra cosa es universalizar la computación. El cómputo, en este momento, es parte de la ciudadanía. El nivel de ciudadanía de una persona se puede determinar a partir de la cantidad de teraflops que tiene en su celular. ¿Qué es lo que estamos haciendo con Helvetios? Generar ciudadanía en toda la gente. ¿Por qué? Porque nosotros, desde esta plataforma abierta en la Universidad Nacional de Córdoba, estamos dando teraflops y terabytes de almacenamiento a quien lo necesite en Argentina y también en Latinoamérica y el Caribe”, explicó Nicolás Wolovick, director del CCAD.

La ceremonia de inauguración, llevada a cabo en la plata baja del Campus Virtual, fue presidida por el rector Jhon Boretto, acompañado por la vicerrectora Mariela Marchisio y el embajador de Suiza en Argentina, Andrea Semadeni.

Boretto remarcó la importancia estratégica de apoyar esta tecnología para el desarrollo científico en múltiples campos. En ese sentido, valoró que distintas gestiones rectorales hayan apoyado esta iniciativa. Y agregó: “Estamos muy contentos de inaugurar Helvetios, sobre todo en un contexto en el que estamos sufriendo un proceso muy grave de desfinanciamiento del sistema científico. Por eso es muy importante, a través de estos acuerdos de cooperación, tener la posibilidad de seguir apuntalando el crecimiento del área de Supercómputo de la UNC, cuando existen dificultades objetivas para hacer las inversiones que desearíamos hacer para fortalecer el trabajo tan relevante que se realiza. Esto es un motivo de celebración. Por lo tanto, redoblo el agradecimiento a quienes trabajaron para concretar esta iniciativa”.

Fuente: UNC.