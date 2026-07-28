Con reclamos por retenciones y rutas, Llaryora, Pullaro y Frigerio inauguraron sede de la Región Centro en San Francisco

La ciudad de San Francisco se convirtió este martes en el epicentro de una importante reunión política para el interior del país. El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, junto a sus pares de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, inauguraron la primera sede permanente de la Región Centro. La misma se ubica en un edificio histórico para la localidad del este cordobés donde anteriormente funcionaba el Banco de Córdoba.

En el marco de la XIX Junta de Gobernadores, los referentes coincidieron en una serie de exigencias al Gobierno Nacional, entre ellas una reducción progresiva de las retenciones, mayor participación de las provincias en las decisiones nacionales y soluciones urgentes para el estado de las rutas.

Durante el cónclave, las autoridades destacaron la consolidación institucional del espacio y la importancia de articular políticas comunes desde el interior productivo. Al respecto, Pullaro señaló durante el acto en el Superdomo: "No venimos a reclamar al Gobierno Nacional, venimos a demostrar lo que somos estas tres provincias cuando trabajamos juntos. Somos el 25% del producto bruto interno, el 35% de las importaciones nacionales, aportamos más de lo que devuelve el Tesoro nacional, somos el motor productivo que tiene la República Argentina".

A su turno, Llaryora enfatizó el rol estratégico de la región y ratificó la necesidad de avanzar en una baja de la presión fiscal para potenciar al sector productivo. Además destacó la confluencia entre los mandatarios: "Argentina fracasa porque no logra construir acuerdos. La Región Centro es el ejemplo de que, más allá de los distintos colores políticos, podemos sostener caminos de inversión, producción, educación e infraestructura y avanzar en decisiones federales que modifiquen la vida de nuestros pueblos", afirmó.

Los números de la Región Centro muestran el peso específico y político que tiene en la coyuntura nacional: integrada por Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, reúne a 8,4 millones de habitantes, genera el 25 por ciento del Producto Bruto Interno nacional y concentra el 38 por ciento de las exportaciones argentinas, constituyéndose en el principal núcleo agroindustrial, industrial y exportador del país.

Una agenda compartida: rutas, biocombustibles y seguridad

Previo al plenario, los gobernadores mantuvieron una reunión privada en la Tecnoteca local, en un encuentro que duró unos 40 minutos. En ese espacio definieron los ejes prioritarios de gestión, que incluyen la exigencia de respuestas concretas para el deterioro de las rutas nacionales, una mayor injerencia provincial en el esquema federal, el impulso a una nueva ley de biocombustibles, la hidrovía y la coordinación de operativos conjuntos de seguridad para combatir el narcotráfico.

"Hermanamiento productivo"

La jornada institucional en suelo sanfrancisqueño se complementó con actividades abiertas a la comunidad en las que el intendente de San Francisco, Damián Bernarte actuó como anfitrión y destacó el encuentro como un hecho histórico para su localidad. En ese marco lo más destacado fue la apertura oficial de la remodelada Avenida Libertador, que contó con una importante concurrencia de vecinos. De esta manera la ciudad pudo exhibir algunas de las obras emblemáticas inauguradas en los últimos años.

En el plano de la cooperación intermunicipal, la ciudad anfitriona formalizó junto a Esperanza (Santa Fe) y Nogoyá (Entre Ríos) la firma del acuerdo correspondiente al programa "Comunidades Hermanadas", una iniciativa orientada a potenciar la articulación turística, cultural y productiva, con especial foco en la cadena láctea compartida por las tres localidades.