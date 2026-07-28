Oncativo invita a la Fiesta Nacional del Salame Casero

En Córdoba las rivalidades no tienen que ver solo con los colores de una camiseta. Puestos a elegir, los cordobeses dirimen sus preferencias en una competencia deportiva, por ejemplo, un Belgrano –Talleres. Y en materia de gastronomía, también hay un “clásico”: el salame tiene que ser de Colonia Caroya o de Oncativo.

Así, los orígenes friulanos o piamonteses comparten mesas en picadas mientras compiten con el gusto de los comensales. Los primeros son los artesanos del salame de la colonia —como se lo conoce— y los piamonteses son los que elaboran los salames de Oncativo y muchas ciudades y localidades de la llanura gringa.

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Que el picado grueso o fino; los dados de grasa más grandes e irregulares o más chicos y cortados en pequeños trozos; más porcentaje de carne de cerdo o vacuna; más o menos salados; con clavo de olor o sin este. Y la discusión puede ser interminable.

Fiesta del salame casero

Este mes, del 14 al 16, son los piamonteses quienes desafían a los consumidores con su Fiesta Nacional del Salame Casero, que —aseguran— es “el evento gastronómico más antiguo”, creado y organizado por el Club Deportivo y Cultural Unión.

Se desarrolla cada fin de semana largo de agosto cuando se degustan los mejores chacinados y productos locales. Además se difunde durante el evento la cultura, la danza, música, artesanías y cada año se elige al Rey del Salame Artesanal y Comercial.

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Detalles de la fiesta

– Fechas principales: 14, 15 y 16 de agosto de 2026.

– Lugar: Club Deportivo y Cultural Unión (Bulnes 727, Oncativo, Córdoba).

– Entrada a la feria: libre y gratuita.

– Almuerzo clásico: Domingo 17 de agosto (con cupos limitados y requiriendo reserva previa al teléfono 3572 617335).

Actividades y atracciones

Durante la fiesta se pueden visitar los stands de productores locales de embutidos y salames artesanales en la feria, que además ofrece patios de comidas, food trucks y pastelería regional.

También hay shows con música en vivo y un espacio para los más jóvenes con Djs y como cierre de la fiesta se realiza la elección del Rey del Salame Artesanal y Comercial.

También se puede visitar el museo Casa del Veterano de Malvinas y conocer Air Damasco, el emprendimiento gastronómico y de alojamiento conformado por los fuselajes de dos aviones de la fallida compañía SW (Southern Winds) que estuvieron estacionados en el aeropuerto Taravella muchos años.

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Un poco de historia

El lugar reconoce su origen en la llamada Batalla de Oncativo, el 25 de febrero de 1830, entre las tropas unitarias al mando del general José María Paz y los federales comandados por Facundo Quiroga.

Si bien Oncativo no tiene una fecha precisa de fundación, se considera el 1 de septiembre del mismo año como el inicio de la población gracias al tendido ferroviario que pasó por la zona.

Pero ya antes, en la época de la colonia, el lugar tuvo su importancia como parte del Camino Real al Alto Perú, con una posta en la que se hacía el recambio de cabalgaduras y los viajeros podían descansar.

Precisamente, como publicó Perfil Córdoba el pasado sábado 25 “en el marco de la puesta en valor del Camino Real y la reconstrucción de la histórica Posta de Impira, en Oncativo, un proyecto cinematográfico impulsado por el sector privado rescata la memoria de las guerras civiles de 1830 (https://www.perfil.com/noticias/cordoba/cordoba-apuesta-al-western-historico-para-rescatar-la-posta-de-impira.phtml).