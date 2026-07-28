Cafezazo vuelve a Córdoba con su cuarta edición y se muda a la Plaza de la Intendencia

Cafezazo, la feria dedicada al café de especialidad que llega a su cuarta edición pero este año se muda. El evento se desarrollará el sábado 1 y el domingo 2 de agosto, de 10 a 21 horas, en la Plaza de la Intendencia, frente al edificio de la Municipalidad.

"Cafezazo, creció mucho y nos pasamos a la Plaza de la Intendencia, por una cuestión de que la gente tenga más posibilidad de sentarse en un lado, tomar el café tranquilo, apropiarse de la plaza, porque siempre ha habido muchísima gente, por suerte", señaló Belén Duro a radio Punto a Punto (90.7 FM).

La propuesta reunirá a más de 25 stands entre cafeterías, pastelerías y marcas del sector, además de un sector exclusivo para tostadores, charlas, workshops y música en vivo. La entrada será libre y gratuita.

Cambio de sede por el crecimiento de la feria

El nuevo espacio es el mismo que utiliza habitualmente la Feria del Libro de la ciudad. Según indicó la organización, esta edición contará también con la participación de panaderías que ya incorporaron café de especialidad a su oferta, además de food trucks gastronómicos. En total habrá cuatro propuestas de comida, entre las que se incluye pizza italiana para combinar con el café.

Como novedad, la feria sumará este año un sector específico para tostadores de café, donde los visitantes podrán conocer el origen de los granos que consumen. Entre los orígenes disponibles se mencionaron cafés de Colombia, Costa Rica, El Salvador y Perú.

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"La idea es que estén los tostadores con sus propios cafés, expliquen, tomen filtrados y puedan abordar desde otra forma", detalló Duro sobre el objetivo de este espacio, pensado para quienes no llegan a profundizar en el origen del producto durante la recorrida general por la feria.

A diferencia de ediciones anteriores, este año Cafezazo no incluirá un concurso de baristas. En su lugar, habrá una selección del mejor puesto de la feria.

"Este año es la primera vez que no vamos a hacer concurso de baristas, pero sí va a haber selección del mejor puesto, y se va a llevar un viaje a Brasil, para ver de la finca a la taza", explicó la organizadora.

El premio busca acercar a los participantes al proceso completo detrás del café, desde el cultivo hasta la taza final.

Con una nueva sede, más stands y un espacio dedicado a los tostadores, la cuarta edición de Café Zazo confirma el crecimiento sostenido del café de especialidad en Córdoba. La cita quedará este fin de semana en la Plaza de la Intendencia, con entrada libre y gratuita para todo el público.

JB / JF