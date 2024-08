Congreso Internacional de Maíz en Córdoba: innovación en el combate de plagas, biocombustibles y tecnología de cultivo

El 3.º Congreso Internacional de Maíz (CIM) comenzó en el Centro de Convenciones de Córdoba, reuniendo a más de 130 oradores de renombre, 60 empresas patrocinadoras y alrededor de 6 mil asistentes de distintos países.

Organizado por las provincias de la Región Centro (Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe), la Asociación Maíz y Sorgo Argentino (Maizar) y La Pastelera Agro, el evento se viene consolidado como uno de los encuentros más importantes para la cadena maicera.

El CIM busca intercambiar información, conocimientos, experiencias y estrategias, así como proporcionar todas las herramientas necesarias para abordar los desafíos que traerá la próxima campaña del cereal.

Este año el énfasis se centró en el spiroplasma, el "achaparramiento del maíz" y la lucha contra la chicharrita del maíz, una plaga que causó estragos en la última campaña y afectó las expectativas de siembra para el nuevo ciclo. Tres de los cuatro paneles de apertura estuvieron dedicados a este tema, donde expertos discutieron soluciones para combatir la plaga y cómo adaptar la producción a las nuevas realidades.

A lo largo de los dos días de Congreso se abordarán otras temáticas clave como el rendimiento del cultivo, las densidades de siembra, la tecnología aplicada, biocombustibles, clima y huella de carbono. Además, se discutirán políticas públicas, comercio internacional y el contexto económico que impacta al sector.

Entre los disertantes destacados se encontraron investigadores y especialistas de instituciones como el INTA y universidades nacionales, así como figuras internacionales. En el ámbito político, Eduardo Feinmann, Hugo Alconada Mon y Lucas Romero ofrecieron, este martes, su perspectiva sobre la coyuntura política que afecta al agro.

"Que hoy no estemos liderando en biocombustibles es culpa de la política"

En su discurso inaugural, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, criticó la falta de incentivos para la producción de biocombustibles en Argentina, enfatizando el rol del maíz (fuente primordial del bioetanol) en la economía provincial y nacional.

"Que hoy no estemos liderando en biocombustibles es culpa de la política. No es culpa de los productores ni de los industriales. La política no estuvo a la altura del ecosistema productivo de la Argentina", indicó el gobernador.

En este contexto, destacó como ejemplo a naciones que desde hace años mantienen políticas claras y de apoyo al sector. "Estados Unidos transforma casi el 80% de su producción de maíz, mientras que Brasil alcanza el 60%".

Destacó que ambos países cuentan con políticas industriales firmes y comprenden que "gobernar significa generar empleo".

"Sin reglas claras no se puede. ¿Quién va a invertir si no hay a largo plazo un corte garantizado?", agregó.

Y las retenciones también

El mandatario también cuestionó el esquema de retenciones a las exportaciones agropecuarias, destacando que los productores deben ser altamente eficientes para sobrevivir en este entorno.

"Por retenciones se llevaron el último año de Córdoba 3.500 millones de dólares. Podríamos aportar mucho más, si ese dinero estaría en manos de cada productor", recordó.

El Congreso también fue escenario para la lectura de un comunicado de diputados y senadores que apoyan el acuerdo sobre biocombustibles elaborado por la Liga Bioenergética de Provincias.

En el documento, manifestaron “la imperiosa necesidad de lograr un pronto tratamiento parlamentario que sienta las bases para que el Congreso Nacional pueda tratar un nuevo marco legal de Biocombustibles para la República Argentina”.