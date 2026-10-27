El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este martes 27 de octubre

Este martes 27 de octubre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.510 pesos y cotiza a 1.560 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

- Compra: $1.560.

- Venta: $1.510.

Dólar Blue

- Compra: $1.559

- Venta: $1.591.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.573,14 para la compra, y $1.574,19 para la venta.

Este martes 27 de octubre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

- Compra: $1.510.

- Venta: $1.565.

ICBC