El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este martes 27 de octubre

Este martes 27 de octubre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.510 pesos y cotiza a 1.560 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.560.
- - Venta: $1.510.
Dólar Blue
- - Compra: $1.559
- - Venta: $1.591.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.573,14 para la compra, y $1.574,19 para la venta.
Este martes 27 de octubre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.510.
- - Venta: $1.565.
ICBC
- - Compra: $1.500.
- - Venta: $1.560.