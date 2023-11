Córdoba, epicentro clave en el mano a mano Massa-Milei rumbo a la Rosada

Córdoba asoma, una vez más, como un escenario decisivo en una instancia de balotaje. Claro que hacer una comparación directa con aquella elección que depositó a Mauricio Macri en la Casa Rosada no es lo más conveniente. Sucede que en 2015, el actual socio de Javier Milei logró un rotundo triunfo en este distrito y perdió por exiguo margen ante Daniel Scioli en Provincia de Buenos Aires.



Hoy, ese escenario entre Sergio Massa y el líder de La Libertad Avanza no se repetiría en el conglomerado que concentra el 33% de los electores de todo el país. De todas maneras, tanto Massa como Milei saben de la importancia de Córdoba a la hora de votar y a los números se remiten: esta provincia, que representa el 8,66% del electorado nacional, es el distrito en el que quedaron más “votos sueltos”, es decir aquellos que eligieron alternativas que no compiten en el balotaje.



En total, se trata de 1,2 millones de cordobeses que optaron por Juan Schiaretti, Patricia Bullrich o Myriam Bregman en primera vuelta y captar parte de esos votos “sin dueño” será determinante en el resultado final. Esos votos representaron en Córdoba el 53% del total de los sufragios positivos en las elecciones generales de octubre.



En ese sentido, los dos candidatos no dudaron en poner el foco en Córdoba. De hecho, Milei cerró su campaña en esta provincia el jueves pasado, en un acto que congregó a entre 15 mil y 20 mil personas según la Policía de Córdoba y que contó con la presencia en el escenario de Bullrich, quien pidió el voto para Milei.



Los dirigentes locales de La Libertad Avanza no ocultaron su sorpresa cuando se enteraron que Milei concretaría el cierre de su campaña en Córdoba. Con una amplia ventaja según todas las encuestas en esta provincia, donde LLA ya ganó en las PASO y en la primera vuelta (en ambas el peronismo cordobés se ubicó segundo), el foco para los libertarios pasa por achicar –sustancialmente- la diferencia en Buenos Aires. Por ese motivo, concentrarse en ese distrito, particularmente en el Conurbano profundo, y en reforzar la fiscalización junto a los dirigentes que puede aportar Macri son los temas que más preocupan a parte de los dirigentes cordobeses de LLA.



A diferencia de lo que sucede en Buenos Aires, desde el búnker libertario en Córdoba se encargaron de remarcar que aquí “no habrá problemas de fiscalización”. “Tenemos fiscales en todas las mesas, hay dirigentes del PRO que nos van a dar una mano y no creemos que suceda nada extraño”, sostuvo un dirigente de LLA.



Por el contrario, la situación es muy diferente en Buenos Aires. Según se consignó durante la semana, LLA podría garantizar “fiscalización de calidad” en el 30% de las mesas en Provincia de Buenos Aires. La falta de coordinación con los fiscales que aportó la estructura que desembarcó con Macri en la fuerza libertaria tuvo momentos de máxima tensión la semana pasada, aunque desde ambos partidos se encargaron de bajarle el tono a las discusiones.

Massa hizo lo suyo. El candidato de Unión por la Patria también apostó fuerte por Córdoba. Desde el momento en el que ingresó al balotaje puso en marcha una estrategia que buscó profundizar el vínculo con el peronismo de Córdoba.



En el medio, se encontró con la férrea oposición de Juan Schiaretti, quien lo criticó cada vez que pudo, inclusive el viernes pasado, en un acto que se realizó en San José de la Dormida cuando ya regía la veda electoral.



Sin embargo, desde el búnker massista se muestran más que conformes con los apoyos que lograron de buena parte de los intendentes peronistas, de un porcentaje significativo de jefes comunales del radicalismo y lo más importante: la presidencia de Martín Llaryora. “Es lo que siempre buscó Sergio. Que Martín lo apoye”, confió un dirigente que banca la candidatura de Massa desde la primera hora.

Y añade: “Que lo apoye significa haber hecho lo que hizo. Mantenerse al margen de las feroces críticas del schiarettismo puro. No sé si habrán jugado en tándem SchiarettI y Llaryora, pero fue muy notable cómo el peronismo casi en su totalidad dejó a Schiaretti y a su círculo íntimo atacando ellos solos a Massa. El resto, por lo bajo, confirmó lealtad”.



El ministro-candidato tomó parte del discurso que Schiaretti desarrolló a lo largo de su campaña y con eso cree que podrá captar parte del voto que logró el gobernador en su excursión como candidato a presidente.



Tratar de superar por unos puntos el porcentaje de “Coca en la fórmula del fernet” es el objetivo de Massa para Córdoba. Y consolidar, claro, la diferencia que logró en Buenos Aires. Para ello, serán claves algunas cuestiones como por ejemplo, el porcentaje de votos en blanco y la participación respecto a las elecciones generales. ¿Habrá récord de ausentismo por el fin de semana largo?



Las cartas están jugadas. Córdoba vuelve a ganar centralidad como en el balotaje del 2015, aunque el escenario muestra diferencias respecto a aquella elección. De todas maneras, La Docta será, una vez más, un distrito clave en la elección del presidente que gobernará al país hasta 2027.