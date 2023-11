Córdoba: Juntos por el Cambio tratará de mantenerse unido en la Unicameral para controlar a Llaryora

Los resultados de las elecciones de renovación de autoridades en la provincia de Córdoba parecen que hubieran ocurrido años atrás, pero fue apenas hace un par de meses. Martín Llaryora se quedó por escasos 3 puntos con la gobernación, pero Juntos por el Cambio consiguió 33 legisladores y el control del Tribunal de Cuentas. Todo esto es pasado, hoy se lucha diariamente para mantenerlo.

A lo que pasa en la provincia, se le debe sumar el contexto nacional. Luego del acuerdo de Mauricio Macri con Javier Milei que hizo detonar a la coalición de JxC, Elisa Carrió fue la primera presidente de uno de los partidos que expresó públicamente que abandona el espacio.

“Una cosa lo que decida el partido nacional y otra cosa lo que hemos decidido nosotros. Desde la nación respetan la posición de Córdoba”, Salió a responder rápidamente Gregorio Hernández Maqueda en Córdoba. La afirmación intenta sostener la construcción local.

Elisa Carrió dijo que la Coalición Cívica se va de Juntos por el Cambio para "reconstruir la república si se ve amenazada"

Así mismo, agregó que “fuimos electos para presentar un cambio al peronismo, no nos alcanzó para el objetivo ni para la alternancia. Nos corresponde ejercer el rol de la oposición. Debe ser fuerte y unido. Debemos reforzar los esfuerzos para estar unidos”, sin ocultar los días difíciles que restan por delante.

Llaryora no quiere ser controlado

Hernández Maqueda dispara munición gruesa contra el gobernador electo y apunta directamente a la nueva ley que regula el Tribunal de Cuentas de la provincia. “(Martín) Llaryora no coincide con los postulantes mínimos de la democracia. Ya puso en marcha el Partido Único Cordobés cooptando voluntades y mandando una ley para quitarle al Tribunal de cuentas la facultad de auditar el gasto público en materias claves, solo porque este órgano quedó en manos opositoras. No vamos a saber en qué se gasta o cómo se gasta”, sostuvo.

En línea con los representantes de juecismo pide a los cordobeses prestar atención a lo que dice la constitución y lo aprobado por la Unicameral en manos del schiarettismo.

“El Tribunal Cuentas tiene la facultad de controlar todo gasto y subrayo todo. No da la facultad de recortar o achicar o sacar conceptos fuera de la posibilidad de controlar. El artículo 19, no es solo imposibilita de controlar el combustible, sino que también entra el Apross. Son miles de millones, no da lugar a ludas, dice todos los gastos, no algunos”, indicó.