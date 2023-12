Córdoba: los medicamentos ya aumentaron entre un 12 y 13 por ciento en lo que va de diciembre

Diciembre comenzó con un fuerte ajuste en el valor de los medicamentos. Según el Colegio de Farmacéuticos en los primeros días del último mes, los precios se acomodaron entre un 12 y 13%.

Pero no fue la única suba. Noviembre cerró con un alarmante promedio del 31,18%, luego de dos meses sin movimientos. El último registro fue posterior a las elecciones PASO en agosto con incremento del 27,46%.

Alerta en farmacias por los aumentos en medicamentos

“Después de las PASO la industria farmacéutica trasladó a precios la devaluación completa, cerca del 30%. Hubo un acuerdo con el gobierno para que durante la campaña no haya subas. Ahora, post elecciones volvieron a pedir lo mismo”, remarcó Germán Daniele, representante de los farmacéuticos.

En noviembre de 2022 la lista de remedios relevados sumaba un valor total de 96.015 pesos, en el mismo mes del 2023, la misma lista con los mismos medicamentos demandaron un gasto de 284.684 pesos, lo que arroja un aumento interanual del 193.37%.

Hasta el 18 de noviembre regía un acuerdo de congelamiento de precios del gobierno con el sector farmacéutico a todos los medicamentos que se comercializan a través de farmacias, incluidos los de venta libre y las subas registradas fueron ínfimas.

Una vez terminadas las elecciones la suba comenzaron los movimientos entre los laboratorios y las droguerías.

El sector se veía imposibilitado de poder acceder a los dólares oficiales para conseguir los insumos para continuar elaborando.

Diciembre, comienza son fuerte subas

El Observatorio de Precios del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, pone en lupa a 19 mil especialidades médicas y sus conductas, refleja que diciembre ya comienza con una fuerte suba entre 12% y el 15% promedio en general.

“El 1 y el 2 de diciembre ya había movimientos de listas en las farmacias. La lógica de aumentos de la industria farmacéutica no la vamos a saber nunca”, reconoce Daniele.

El sector viene soportando una caída en la cantidad de receta, “en octubre tuvimos un 6% menos de recetas”, eso se traslada a menos ventas, según el titular del Colegio.

Y concluyó: “la preocupación con todo esto es que los pacientes no puedan comprar los medicamentos. Subir los precios no tiene sentido si la gente no puede adquirirlos”.