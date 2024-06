Córdoba: no pagó la cuota alimentaria y una jueza le prohibió jugar al fútbol

La jueza de primera instancia Viviana Rodríguez, de Villa Carlos Paz, le prohibió a un hombre jugar al fútbol en la Unión Cordobesa de Fútbol Amateur por no pagar la cuota alimentario de su hijo.



La decisión judicial, que se fundamentó ante los “reiterados incumplimientos” del progenitor, también le imposibilita ingresar al predio del complejo de la UCFA.

Argumentos

La abogada Eugenia Rodríguez, especialista en Derecho de Familia, indicó que el hombre “no puede entrar, no puede arbitrar, no puede dirigir, no puede jugar” en la Unión Cordobesa al dar precisiones sobre el fallo judicial.

"Si es dentro de las medidas y de la sana crítica del juez que va a tomar la determinación, se puede evaluar qué va a ser lo más efectivo para que este papá cumpla", consideró la letrada en declaraciones a Cadena 3.

El tribunal primero resolvió retirarle el carnet de conducir al progenitor, luego que los abuelos se hicieran cargo del cumplimiento y ahora la prohibición de jugar al fútbol.

La abogada afirmó que "hay situaciones emergentes, donde un papá incumplidor empieza con una rutina o una rueda que genera una sobrecarga en una familia o en una mamá que está criando sola a los hijos”.

“En este caso, uno de estos niños tiene una discapacidad", precisó a los periodistas Miguel Clariá y Juan Federico.

Medida

“Es cierto que hay muchísimas medidas y estamos acostumbrados a las más comunes, pero no todas las personas conducen o tienen autos, pero sí juegan al fútbol. Entonces hay que intentar buscar la manera de que esa persona que, por alguna razón, dejó de cumplir y considera que puede vivir su vida sin cumplir, pueda ser obligado de alguna forma desde la Justicia", concluyó.