Córdoba: Suspendieron al policía que agredió y maltrató a un joven

Se conoció un nuevo video que muestra a un agente de la policía de Cordoba agrediendo a un joven. El hecho ocurrió el domingo a la mañana, alrededor de las 7.30 en el estacionamiento de un local de McDonald’s de avenida Sabattini, al sur de la capital.

“Me decía bajate que no te la aguantás”, le dijo el joven a las cámaras Canal Doce.

El joven agredido por un oficial de la policía de Córdoba contó su versión de los hechos. En el video se puede ver cómo el efectivo de la policía de Córdoba golpea al joven, que estaba a bordo de un vehículo.

El Tribunal de Conducta Policial confirmó que el efectivo fue suspendido y que iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Según Valentín “habíamos ido a comer con mi novia, que también fue la sufrió todo eso. Me encontraba con mi sobrino en otro auto y se estaba haciendo pis. Cuando lo estaba grabando a modo de broma, aparece este oficial”, explicó Valentín.

Según relató el joven, hubo un forcejeo entre ellos y el efectivo le exigió el celular. En ese momento, el oficial “se le metió en el auto y le empezó a pegar”.

“Me decía bajate que no te la aguantás. Me empezó a gritar muchas cosas", relató Valentín.

Quien graba toda la escena es la pareja de Valentín.

“Cuando me baja, él me empieza a golpear. No hay video de que me dio la cabeza contra el piso. Tengo hinchado, tengo lesiones en la cara, me duelen las costillas”, aseguró, en diálogo con el medio.

“No soy ningún delincuente. Yo creo que no estaba haciendo nada malo”, aclara el joven que denuncia la agresión.

Al estar suspendido, el agente involucrado recibirá una retención parcial de su sueldo y solo cobrará el 30%.