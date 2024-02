Crimen de Gabriela Pérez: el hermano aseguró que es “un perejil”

Gustavo Herrera, imputado por el crimen de su hermana Gabriela Pérez, ocurrido en un acto del gremio de la limpieza Soelsac, reiteró que es inocente y aseguró que es “un perejil”.

La versión del acusado

“Me había peleado con mi esposa unos días antes, y ella se había ido a la casa de su mamá. Estaba comiendo unos criollos y tomando yogur cuando, de repente, se sienten unos bocinazos en la puerta de mi casa. Salgo y estaba mi hermana Celeste en el auto”, relató Herrera desde la cárcel.

“Le pegaron un tiro a Gabi en el Club Yapeyú en el cuello, me dicen, fue la barrabrava de Talleres, me cuentan”, agregó en declaraciones a El Doce.

Además contó que por la tarde se habrá enterado de la muerte de su hermana.

“Vino mi hermana toda llorando, diciéndome que estaba muerta. Me la habían matado, y con eso sufro todos los días, la tengo colgada aquí en el cuello a su cara”, afirmó Herrera.

Fue a hacer una compra a Easy y una pila de maderas cayó y mató a su hijo

El caso

Herrera, de 35 años, sostuvo que la fiscal Silvana Fernández, a cargo de la investigación, “no tiene ni una prueba suficiente para tenerme de este lado”.

“Tampoco trabajé para la empresa de Sergio Fittipaldi, mis hermanas trabajan ahí nomas, No tengo ninguna clase de vínculo con ellos, con ninguno”, enfatizó.

También insistió en que la fiscal “no tiene la prueba”, y “está pidiendo una prueba de 20 días”.

“¿Me entiende? De 20 días para tener algo concreto contra mí, no tiene nada, nunca va a encontrar nada concreto contra mi porque yo nunca estuve ahí”, añadió Herrera.

El imputado volvió a criticar a la fiscal en otra parte de la entrevista. “Dice que yo soy el responsable, me quiere volver loco. Me dice, ´vos mataste a tu hermana´, me quiere hacer cargo de algo que no he hecho”, concluyó.

Desbarataron una banda que robaba en el country Las Cañitas



El episodio

El hecho ocurrió el pasado 9 de septiembre de 2023 durante un acto del Sindicato de Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba (Soelsac) realizado en el club Yapeyú.