Cristian Bazán acusó a Cadena 3 por no ser el conductor del Festival de Jesús María luego de 25 años

Luego de 25 años, Cristian Bazán no será el conductor del Festival de Doma y Folklore de Jesús María para la edición 58. “Fue un apriete de Cadena 3”, denunció el locutor en los micrófonos de su programa en Mas Radio.

Para muchos es una ausencia que se sentirá en el anfiteatro José Hernández, pese a que ya están sus reemplazantes.

Todo explotó en las últimas horas, no hubo anuncios oficiales por parte del festival. Recién esta mañana, el empresario de medios y conductor rompió el silencio. La noticia se confirmó luego que se conocieran los nombres de quienes estarán a cargo de la locución y de la conducción de las 11 noches de “color y coraje”.

En su lugar estarán los ya experimentados Andrés Boletta y Natalia Balverdi, con varias ediciones consecutivas como parte del festival, y Magalí Gaido, también periodista de La Voz. A ellos se sumarán Ariel Guevara, de La Radio de Totoral, y Agustina Vivanco, de Cadena 3, quienes estarán en las últimas noches del evento.

El conductor televisivo Cristian Bazán, a juicio por supuestas estafas

“Entiendo que lo importante es el Festival de Jesús María. En el caso mío fue una conducción durante 25 años”, comenzó Bazán su relato sobre los pormenores de la decisión.

El locutor de 50 años remarcó que “el presidente aclaró que Cristian no estará en la conducción por otros motivos y que no tenía nada que ver sus causas judiciales”, y seguido apuntó directamente a radio Cadena: “me llamó a su oficina personal y me dice, Cristian, hemos evaluado con Cadena 3 y algunos otros los sponsors y algunos artistas que ven con buenos ojos que estés en el Festival. Le consulté cuáles sponsors o artistas y me dijo que no me podía decir”.

El responsable de “Mas Radio” se lamentó por la situación y apuntó hacia el medio de calle Alvear. “Es una pena que pasen estas cosas. (El presidente) Sólo me mencionó a Cadena 3 ¿me bajaron por un apriete?”.

En cuanto a su situación con la justicia, Bazán enfrente junto a otros ocho imputados un juicio por presuntas estafas y asociación ilícita en la causa “Viviendas Zenit”. Luego de la imputación, el conductor radial y televisivo aseguró: “Es una locura lo que estoy viviendo, trabajo de esto, hace 30 años que estoy en los medios y he hecho y sigo haciendo publicidades”.

Cristian Bazán: “es una locura lo que estoy viviendo”

Bazán aclara que esta causa viene del año 2022 y agregó que “es una pena que no sea por cuestiones artísticas sino por esto. El año pasado ya estuve en el festival, con las mismas empresas y la misma comisión”, remarcó.

“Acá se confunde publicidad con complicidad. Siempre he promocionado productos y este fue otro caso de promoción”, agregó entonces en diálogo con El Doce. “¿Voy a tirar por la borda toda mi vida de trabajo para perjudicar a una, 10 o 20 personas? ¿Cuánta es la plata que va a hacer que mis hijos se avergüencen de mi como padre?”, se preguntó.