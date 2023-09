Cristian Bazán: “es una locura lo que estoy viviendo”

A principios de esta semana, la fiscal de instrucción subrogante de Córdoba, Daniela Maluf, dispuso elevar a juicio una causa por presuntas estafas en la venta de viviendas.

El Ministerio Público Fiscal informó que entre los imputados en el expediente se encuentra el locutor Cristian Walter Bazán.

El conductor televisivo Cristian Bazán, a juicio por supuestas estafas

La presunta defraudación asciende a 18 millones de pesos, afectando a decenas de personas. Martín Cuestaz, un comerciante con historial previo de estafas en la venta de autos, es el principal imputado y líder de la supuesta asociación ilícita

Para la fiscal a cargo de la causa, Bazán desempeñaba una función en la organización ilegal y estuvo directamente involucrado en 11 casos.

La palabra de un damnificado

Entre los afectados por la causa se encuentra el director técnico y exfutbolista argentino Héctor Chazarreta quien invirtió un total de 25 mil dólares para levantar una vivienda prefabricada en un terreno suyo.

“No se recuperó nada. Inclusive antes de que iniciara todo este juicio, yo, cuando veía que no construían, hablé con él (Cuestaz), le hablé sobre la devolución de la plata, pero ya no había vuelta atrás”, declaró en diálogo con un canal de noticias local.

Y agregó, “estamos muy desamparados en el tema de construcciones de viviendas. El poder político tendría que tener un registro para que la gente que quiera invertir en una vivienda tenga donde ir y mirar si la empresa está en condiciones de poder trabajar. Hay casos donde hubo gente que se quedó sin nada”.

La respuesta de Cristian Bazán ante las acusaciones

En diálogo con Noticiero Doce, Bazán se despegó de cualquier maniobra fuera de la ley y planteó que solo participó en la publicidad, como lo hace con otras marcas: "es una locura lo que estoy viviendo. Hace 30 años que estoy en los medios, he hecho publicidad de un montón de marcas. Acá se confunde publicidad con complicidad".

Además, lamentó profundamente “la situación que tiene que pasar la gente que ha sido damnificada” y que él es “un damnificado más”.

“Me siento estafado en mi buena fe. Creí en personas que no tendría que haber confiado”, agregó Bazán.

Explicó que durante un año logró establecer una relación “exitosa con un cliente leal que cumplió con los pagos mensuales de la publicidad” y que, posterior a eso, recibió una propuesta diferente.

Sin embargo, “yo estuve como socio publicitario con él, nunca tuve ningún contacto con un constructor, con un pintor. Nunca hablé de construcciones”, añadió.

Frente a las acusaciones por el involucramiento con personas interesadas en invertir en viviendas prefabricadas, Bazán indicó que: “hay dos personas a las que yo fui a ver con el señor Cuestaz, que son de Jesús María. Yo los fui a ver porque yo soy de ahí, los conozco. Fueron los únicos dos casos en donde yo fui y me senté en la casa para presentarles (el proyecto) a esta gente”.

Finalmente, “la condena o no condena, lo que digan las redes, entiendo todo y no me afecta. Donde si me importa que se sepa es en la Justicia y yo siempre voy a colaborar con la Justicia”, concluyó Cristian Bazán.