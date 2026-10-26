De cara al 2027, Llaryora "pule" la estrategia digital del oficialismo

Con la mirada puesta en el intenso año electoral que será el 2027 y con la necesidad de apuntalar el trabajo discursivo en el plano digital, un terreno en el que La Libertad Avanza se hace fuerte, el oficialismo provincial llevó adelante el pasado fin de semana un encuentro destinado a potenciar la comunicación en las redes sociales. La jornada denominada “Creadores” se llevó a cabo en Villa Giardino y convocó a cerca de 400 jóvenes, generadores de contenido vinculados al espacio que conduce el gobernador Martín Llaryora.

La iniciativa fue organizada entre otros por José Ignacio Scotto, presidente de la Agencia Córdoba Joven y secretario de Juventud del PJ provincial. Entre las participaciones destacadas figuraron la del propio Llaryora, como así también las del ministro de Comunicación, Daniel Pastore —armador central de la estrategia comunicacional del Ejecutivo—, el Secretario General de Desarrollo Social, Paulo Cassinerio, y el ministro de Cooperativas y Mutuales, Gustavo Brandán.

A diferencia de los habituales plenarios de debate partidario, la agenda estuvo volcada casi exclusivamente a la comunicación digital y a la lógica de los ecosistemas en redes sociales. Para profundizar el entrenamiento técnico, participaron capacitadores y speakers provenientes de Buenos Aires, enfocados en producción audiovisual, funcionamiento de algoritmos y dinámicas de consumo en plataformas.

Durante los paneles se abordaron conceptos metodológicos sobre cómo construir narrativas efectivas en el entorno virtual y cómo adaptar las políticas públicas y la gestión provincial a los formatos cortos que dominan el ecosistema digital actual.

Red territorial

La presencia de delegaciones de diversos departamentos respondió a una premisa concreta de la cúpula oficialista: descentralizar la producción de contenidos. La intención del llaryorismo es que los cuadros locales funcionen como emisores directos del mensaje político, traduciendo la agenda provincial a la realidad de cada territorio.