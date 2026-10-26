La ciudad de Córdoba será sede de la "Jornada de Trabajo en Salud Mental y Adicciones: Desafíos para un Sistema Integrado", que se realizará el miércoles 28 de octubre, desde las 8:30, en el Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). La iniciativa apunta a intercambiar experiencias y elaborar propuestas para una Agenda Estratégica 2027.

La actividad busca generar un espacio de diálogo sobre los desafíos actuales y emergentes en el abordaje de la salud mental y los consumos problemáticos. Para ello, reunirá experiencias de Nación, Provincia, Municipalidad, Universidad Nacional de Córdoba y organizaciones sociales y comunitarias.

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El objetivo será poner en común las prácticas desarrolladas en los territorios, los servicios de atención, la gestión pública y los ámbitos de formación e investigación. También se analizarán los avances alcanzados, las dificultades que persisten y las estrategias que pueden fortalecerse para construir respuestas integrales, comunitarias e intersectoriales.

Al respecto, el subsecretario de Salud Mental y Adicciones de la Municipalidad de Córdoba, Lucas Torrice, destacó: “Por primera vez nos encontraremos los trabajadores de los distintos niveles del Estado: de la SEDRONAR, de la Provincia , los municipios, y la Universidad, junto con instituciones de la comunidad, para pensar los desafíos de un sistema integrado en el campo de la salud mental y los consumos problemáticos. Juntos debatiremos sobre los desafíos actuales y las propuestas para una agenda 2027”.

Tres foros para construir propuestas

Luego de la mesa central, titulada “Desafíos para una política de salud mental y consumos problemáticos. Agenda 2027”, la jornada continuará con tres foros simultáneos que abordarán distintas dimensiones del sistema y recuperarán experiencias desarrolladas en Córdoba:

“Redes comunitarias y dispositivos territoriales”: estará centrado en las estrategias de atención, promoción y prevención que se construyen desde la proximidad, el primer nivel de atención y los dispositivos comunitarios. Se debatirán cuestiones vinculadas con la accesibilidad, las primeras escuchas, el acompañamiento, el trabajo con familias y organizaciones y la continuidad de los cuidados. “Situaciones críticas y de mayor complejidad: respuestas y redes de cuidado”: abordará las respuestas ante crisis, urgencias, internaciones y otras situaciones que requieren la intervención coordinada de diferentes servicios y niveles de atención. En este espacio se recuperarán experiencias de hospitales, equipos especializados, dispositivos municipales y provinciales, el Servicio de Emergencias 107 y la Línea Municipal de Escucha, Orientación y Acompañamiento. “Construcción de conocimiento: prácticas y políticas”: pondrá en diálogo experiencias de la gestión, la atención, el territorio y las universidades. La propuesta apunta a analizar cómo la epidemiología, los observatorios, los sistemas de información, la investigación y la sistematización de experiencias pueden contribuir a comprender las problemáticas, evaluar las políticas y mejorar la toma de decisiones.

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Al finalizar los foros, se realizará el plenario de cierre “Hacia una Agenda Estratégica 2027”, en el que se compartirán las principales conclusiones de cada espacio de trabajo. Las propuestas surgidas durante la jornada servirán como insumo para identificar prioridades, recuperar experiencias que puedan fortalecerse o replicarse y plantear transformaciones en las prácticas, los dispositivos y los modelos de atención en salud mental y consumos problemáticos.

Inscripción gratuita y abierta

La jornada es organizada de manera conjunta por SEDRONAR; la Secretaría de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba; la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones de la Municipalidad de Córdoba; la Diplomatura Universitaria en Estrategias y Herramientas para el Abordaje Integral de la Salud Mental y los Consumos Problemáticos; el Observatorio Municipal de Salud Mental y Adicciones y diferentes áreas de la Universidad Nacional de Córdoba.

La participación será gratuita, abierta y con certificación. Las personas interesadas deberán completar el formulario de inscripción e indicar en cuál de los tres foros simultáneos desean participar, de acuerdo con su área de interés.