De Loredo: “Durante 24 años no han podido resolver el tema de la seguridad”

Rodrigo De Loredo dijo que las declaraciones de Martín Llaryora, quien había asegurado que la idea del traspaso de la Policía a la órbita municipal es “una huevada atómica”, son “desacertadas”.

“Le veo al gobernador electo una tónica, una agresividad en sus términos que a mí me descolocan. No lo había visto así antes. Nunca lo vi así a Schiaretti”, opinó el candidato a intendente de Córdoba por Juntos por el Cambio.



Además afirmó que la seguridad es “el principal problema” de la ciudad y que es “un calvario”. “Ellos durante 24 años no han podido resolver el tema de la seguridad”, agregó a Mitre Córdoba.

“Ésta es una propuesta osada, que la pensamos muchísimo. Dividía las aguas en mi equipo de trabajo. Algunos dicen ´sumás un quilombo muy grande´, pero verdaderamente creo que es una cuestión necesaria. Mauricio Macri estuvo en Córdoba la otra vez dando cuenta de eso. Lo hablé también con Horacio Rodríguez Larreta”, explicó De Loredo.

Al referirse a la propuesta de Hacemos Unidos por Córdoba de crear la Policía municipal, expresó: “Lo que plantean ellos me parece honestamente muy poco serio. No voy a decir ´una huevada atómica” como tampoco lo dije cuando planteó que venga Gendarmería”.

De Loredo consideró que su iniciativa de pasar la Policía al municipio capitalino puede concretarse “con una ley de delegación especial de la Legislatura”. “Han salido constitucionalistas como Antonio María Hernández que han dado cuenta que no tiene ningún impedimento legal”, argumentó.

“Yo estoy dispuesto a hacerme cargo. Estoy absolutamente convencido, voy a tener que gobernar de la mano del gobernador Llaryora”, concluyó.