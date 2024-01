De pasatiempo familiar a fenómeno viral: La historia de “Akdmico”, el cordobés de las redes

Mariano Andrés Leiva o más conocido como “Akdmico” en sus redes sociales, es un cordobés y padre de tres hijos que, durante la pandemia, decidió volcarse a las redes sociales y explorar su faceta cómica.

Nacido en barrio Yofre y apasionado hincha de Racing de Nueva Italia relató en un mano a mano con PERFIL CÓRDOBA cómo su incursión en el mundo digital comenzó con simples videos caseros para entretenerse con sus hijos durante la cuarentena. Lo que comenzó como un pasatiempo familiar se convirtió en un fenómeno en plataformas como TikTok y en Instagram.

Sus videos, que combinan parodias de tutoriales con elementos cómicos, entre otros, logró capturar la atención de una amplia audiencia, generando millones de vistas y seguidores. En Instagram llega más de 370 mil seguidores y en TikTok a los 750 mil.

-¿Hace cuánto que te dedicás a esto?

-Cuando comenzó la pandemia empecé a hacer videos jugando para mis hijos. Sorpresivamente, varios se empezaron a viralizarse y empecé a dedicarme más a eso. Primero en TikTok y ahora actualmente más en Instagram. Paralelamente, tengo un emprendimiento particular que tiene que ver con sistemas de ventilación.

-¿Generás ingresos para pagar tus gastos mensuales?

-En una época sí, cuando salió una aplicación que se llamaba Kwai, que era la competencia de TikTok. Ahí sí porque tenía un contrato con una agencia de China, que era por dólares. Después de eso en Argentina y Córdoba todo es mucho más por canje, por ahí algunos quieren ofrecerte algún servicio o producto, a veces en algunos casos puede ser incluso monetario.

-¿Eras el gracioso del grupo?

-Generalmente sí. En realidad mi cara demuestra lo contrario y los actos demuestran su gracia. Ahí es donde choca, porque la gente siempre te dice ‘no puedo creer que tengas ese humor con la cara de ort* que tenés’ o ‘no sé si lo estás diciendo en serio o lo estás diciendo en broma’, pero es parte de esto, es parte del personaje. Cuando me junto con la gente siempre soy el que está todo el tiempo hablando giladas, tratando de hacer reír al resto. Yo puedo mantener una broma por mucho tiempo estando sumamente serio.

-¿Cuáles de todos tus videotutoriales o los “Cómo hacer…” son reales?

-El 1%, ja. En realidad todo lo que hago es una parodia de todo lo que nos venden los medios de comunicación o del telemarketing que te muestra cosas fascinantes. Es parodiar eso con algo que esté bien editado, que tenga un fundamento y argumento creíble: dudoso pero creíble. Algunos son reales y eso le da credibilidad a la cuenta. Hay muchos que quedaron muy bien editados y la gente se los cree.

-Tenés también una comunidad que te sigue mucho…

-Se formó una comunidad muy grande. La gente que ya conoce el humor que hago entra a apoyar o validar lo que muestro en los videos. Tenés la gente que comenta cosas graciosas o incluso atacantes. Hoy hay muchos “haters” (odiadores) en las redes sociales, pero es gente que necesita un poquito de atención. Me insultan en privado y les contesto con humor: ‘bueno, gracias por tu apreciación’ o ‘que tengas un buen día’. Esa gente después te empieza a seguir y te empieza a comentar en todos los videos.

-¿Dónde buscás los temas? ¿Cómo te inspirás?

-Son como epifanías. Una vez me estaba bañando y se me ocurrió la idea para un video, cerré la ducha y salí corriendo rápido y le dije a mi señora ‘traeme ya una botella de vino que tengo una idea’. Son espontáneos, por ahí escucho que alguien dice una frase o me inspiro en situaciones cotidianas. Siempre pienso en hacer un video que divierta, pero que al mismo tiempo se viralice y tenga su alcance.

-¿Cómo vas a transformar esto para que sea una forma de vida?

-Estoy esperando la llamada, que el video le llegue a alguien a quien le guste mi forma de relatar, mi forma de hablar, mi forma de editar, mi forma de crear contenido y la única forma de hacer eso es visualizándolo y seguir creando contenido de buena calidad. En algún momento va a llegar, alguien que veo o escuche mis videos y me toque la varita, de otra forma no llegás a nada.