"El Pelado de TikTok": de emprendedor local en la fiambrería a ofrecer franquicias por u$s 25.000

Mariano Piazza, más conocido como “el Pelado de TikTok”, nació en Villa María y hace más de diez años decidió apostar por su sueño de emprender y abrió su primera fiambrería. El camino no fue nada fácil, junto a su esposa, tuvieron que vender su auto para poder llevar adelante este proyecto. Querían diferenciarse y ofrecer algo único en la ciudad. El boca en boca atrajo a más clientes y debieron expandirse a un local más grande, incorporando heladeras, maquinaria y ampliando su oferta.

Muchos que se fueron del país, los domingos tienen cómo volver

Hace cuatro años, se produjo un giro inesperado: Mariano decidió incorporar fiambres importados y la demanda de su clientela lo llevaron a preparar sandwiches para un pequeño grupo. En diálogo con diario Puntal, Piazza contó que: “hace 10 años abrimos la primera. No fue nada fácil. No teníamos nada en ese momento. Teníamos un auto y lo vendimos para poner una fiambrería bien chiquita. Intentábamos diferenciarnos del resto con nuestros productos. El boca a boca trajo más gente. Después conseguimos mudarnos al lado, a un local más grande y empezamos a comprar de todo. Hace cuatro años empezamos a tener fiambres importados y esa clientela nos pedía que armemos sándwiches. Ahí empezó todo, con un pequeño grupo de clientes”.

El salto a la fama llegó a través de TikTok. Actualmente, el Pelado tiene más 700 mil seguidores en TikTok (@elpeladodelossandwiches) y 180 mil en Instagram. Su hijo de trece años fue la mente detrás de todo esto. “Mi nene me empezó a joder para que haga videos en TikTok, yo no conocía eso. Incursionamos con él ahí. Primero me armó la cuenta, subió los videos y se encargó de ponerle los hashtags y todo eso. Tenía once años en ese momento”.

Con las redes sociales, los extravagantes sándwiches se volvieron la esencia de su negocio. Incluso, muchas personas hicieron el trend de la burrata: “Nosotros arrancamos con la tontera de armar un sándwich extravagante, con mucha cantidad y calidad. La esencia nuestra es algo bien cargado y con excelente calidad. El que más se vende es el de jamón crudo y burrata. Hicimos un quilombo en redes con ese. Es el que más sale, el que más se viralizó. A mí me gustan todos, pero ese es el distinto. Es un queso que mucha gente no conoce o que no se conocía tanto. Hoy lo tiene todo el mundo”.

Crecimiento y expansión

Tras el éxito en redes, la marca no para de crecer. Se fusionaron con Don Ramón y se expandieron a mercados gastronómicos en Carlos Paz y Córdoba. Actualmente, cuentan con tres tipos de locales: los que ofrecen un servicio rápido tipo “take away”, un formato convencional con mesas y sillas, y uno para centros comerciales o mercados. “Arrancamos a abrir las sangucherías con los amigos de Oncativo de Don Ramón. Hoy la marca es Don Ramón - Capriccio. En Villa María vamos a abrir un local nuevo en versión take away. Nuestra franquicia arranca desde U$S 25.000. Viene equipada y con stock. El precio puede variar de acuerdo a la cantidad de máquinas, m2, etc.”. En la Villa veraniega, están ubicados en el Mercado San Antonio, a metros del Cucú. En Córdoba, se los puede encontrar en el corazón del Cerro de las Rosas, en el Mercado Las Rosas. También cuentan con foodtrucks propios para participar en eventos gastronómicos. Venden un promedio de 120 sándwiches diarios en el local de Villa María.

Encefalomielitis equina en Córdoba: escasez de vacunas, importación ilegal y fluctuación de precios

Con esta visión de franquicia, Mariano, busca expandirse y ya recibe ofertas de Uruguay, Paraguay y varias provincias argentinas. ¿El problema? La logística para que los productos sean los mismos en todos los locales. Sin embargo, el negocio es sencillo de operar. Está todo estandarizado y los empleados reciben las capacitaciones correspondientes para la técnica del armado, logística de proveedores, cómo utilizar el equipamiento, entre otros. “Nuestro objetivo es abrir entre 10 y 15 locales. Estamos recibiendo ofertas de Uruguay, Paraguay y de muchas provincias argentinas. Estamos trabajando el tema logística porque queremos que el sanguche de Mendoza sea el mismo de Córdoba, Carlos Paz o Villa María. Nuestra burrata compitió con las mejores de Europa y ganó. Esa es la calidad que usamos”.

Los comentarios negativos en redes sociales

Cabe destacar que el camino hasta acá no fue nada fácil. Muchas veces, el negocio fue el blanco de las críticas en redes sociales. Sin embargo, Mariano destaca que aprendió a ignorar los comentarios negativos: “En un momento me ponía de los pelos y me amargaba con las críticas. Después aprendí a no darle bola. Son personas que se levantan, se sientan en el inodoro y empiezan a joder. Es gente que no tolera que a uno le vaya bien. Pienso que son personas fracasadas que se dedican a eso. A veces, le contesto a algunos porque se viralizan los videos. Es imposible pelear con esa gente porque se levanta para molestar al que labura. Tenés que tener mucha maldad para ensuciar un local al que no fuiste. Restringí muchos comentarios muchas veces”. Por otra parte, agrega lo importante que es la inclusión laboral: “A mí la municipalidad siempre me ofrecía planes para chicos que querían trabajar. Siempre renegaba, no tenían cultura de laburo. Un día salió la posibilidad de probar con chicos que tienen síndrome de Down. Me mandaron dos. Fran y Javier. Cambiaron totalmente la onda del negocio. Dan mucho amor, todos los días te saludan y te abrazan. Dan amor al negocio. Son excelentes. Se había terminado la pasantía y se van a quedar seis meses más. Ellos se fueron de vacaciones y después querían volver”.

A pesar de la crisis y los desafíos económicos que tiene emprender en Argentina, “El Pelado” subraya la importancia de ser perseverante y la responsabilidad de cada uno para sacar el país adelante: no confía en los políticos. “Hace 10 años que tengo el negocio y pasé por muchas crisis. Más allá de eso, yo creo que la gente va a sacar el país adelante. No los políticos. Cuando vos tenés que pagar sueldos, impuestos, etc., empezás a ver todo distinto. Si bajas los brazos, te morís. Gane quien gane, el lunes yo tengo que bajar, abrir la fiambrería y seguir laburando. Por mi local pasaron todas las fuerzas políticas. Todas prometieron y ninguna cumplió. En épocas de crisis, si no le ponemos nosotros, estamos hasta las bolas”. ¿Su sueño actual? Abrir dos fiambrerías más y encontrar el equilibrio entre el trabajo y la familia.

Un dato para tener en cuenta es la calidad del producto que ofrece Don Ramón - Capriccio. La marca oriunda de Oncativo ganó el concurso “Experiencias del Sabor” en la última edición de la feria Caminos y Sabores, que reúne todos los años a productores gastronómicos, chefs y cocineros en La Rural de Buenos Aires. Por su parte, la burrata que utilizan en los locales compitió con las mejores de Europa y se llevó el primer lugar.