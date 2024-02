Demoras de meses en la instalación de nuevas conexiones de gas por escasez de medidores

El faltante de medidores provocó una inusual demora de nuevas instalaciones de gas en Córdoba y otras provincias donde opera Ecogas como distribuidora a las redes domiciliarias. Desde la empresa indicaron las causas del retraso y aseguraron que, poco a poco, “la situación se va regularizando”.

“Terminamos de construir y nos mudamos el sábado pasado. Me dieron el alta en Ecogas, pero luego me enteré de la demora. Ellos no nos informaron nada al respecto”, conto Diego, un nuevo vecino del barrio Manantiales, a PERFIL CÓRDOBA.

Sin gas en su nuevo hogar:

Luego, cuando hizo el reclamo por los canales habilitados de la empresa le dijeron que desde mediados de diciembre no están haciendo colocaciones “por falta de medidores”. Diego como tantos otros vecinos de Córdoba que solicitaron la conexión están esperando novedades.

Desde la sede en Córdoba de Ecogas confirmaron a este medio que hay “demoras en la entrega de medidores por parte del fabricante”. “A medida que se realizan entregas parciales a la distribuidora, se asignan a las solicitudes pendientes. Es un tema que no solo impacta en Córdoba, sino que todas las distribuidoras del país se encuentran en la misma situación”, indicaron.

Y agregaron: “La situación se viene regularizando, por lo que pedimos a los solicitantes tener paciencia en el proceso. El inconveniente, excede las posibilidades de la distribuidora, es un asunto algo más macro”.

Ecogas es una empresa que distribuye gas natural en las provincias de Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis, Catamarca y La Rioja. Para ello, cuenta con dos empresas: Distribuidora de Gas del Centro S.A. y Distribuidora de Gas Cuyana S.A. Ecogas es subsidiaria de Infraestructura Energética Nova (IEnova).

En el Gran Mendoza también hubo quejas recientes. “Tengo la casa lista, terminada, y no me mudo porque me falta eso, nada más”, relató a Mendoza Post un usuario que espera la instalación del medidor desde hace cuatro meses.

Causas del faltante de medidores

El fabricante del artefacto, la firma Honeywell, tiene alta demanda de las empresas distribuidoras de gas debido a los reclamos de los usuarios por robos de medidores. Los damnificados se ven obligados a solicitar una nueva conexión. A este creciente flagelo se le suman las nuevas conexiones hogareñas tras la edificación.

Otra de las causas son los inconvenientes con la importación de algunos materiales, insumos claves para la fabricación de los medidores.

El medidor es la pieza que falta para la conexión: