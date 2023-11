Desamor de compra y venta

El presente futbolístico de Talleres desconcierta y no genera entusiasmo, más allá de que las matemáticas le den chances de clasificar a los playoffs de la Copa de la Liga y de jugar la Copa Libertadores de América 2024.

En el peor de los casos, el equipo de barrio Jardín ya tiene asegurado un ‘premio consuelo’: el pasaporte a la Copa Sudamericana del próximo año. Esta hipótesis también contempla el retiro anticipado de las canchas, con un largo receso de casi dos meses que impactará de lleno en su tesorería, si no logra meterse entre los ocho que definirán el presente campeonato.

Para colmo, hace varias semanas que la ‘T’ se despidió de la Copa Argentina, que en sus dos ediciones anteriores lo tuvo como animador de la final.

“El club cobró una fortuna por la venta de dos de sus figuras, pero los jugadores que trajo no están a la misma altura de los que se fueron”, coinciden los hinchas albiazules, que no se resignan a perder el protagonismo de los últimos tiempos.

Aluden a las transferencias de Diego Valoyes y Michael Santos al FC Juárez, la franquicia de la Liga MX que desembolsó US$ 10.700.000 para llevarse al tándem que, con la camiseta albiazul, sumó 17 tantos en la primera mitad de la temporada 2023.

Para cubrir las ausencias de Valoyes y de Santos (y el inexplicable éxodo de Federico Girotti a San Lorenzo, competidor directo en la puja por llegar a los torneos de la Conmebol), la directiva albiazul sumó a seis delanteros: Angulo, Pozzo, Molina, Vallejo, Barticciotto y Ovando. Ninguno de ellos alcanzó a jugar un partido completo, y tampoco pudo convertir un gol.

El combo de incorporaciones se completó con un arquero (Morales), cuatro defensores (Mantilla, Riveros, Segovia y Enríquez) y dos mediocampistas (Galarza y Seoane), que no tuvieron continuidad y tampoco fueron decisivos cuando jugaron. Segovia y Enríquez ni siquiera debutaron.

Según los números que salieron a luz, y que no contemplan las cifras de cuatro de las 13 negociaciones que se concretaron (entre ellas, la que se llevó a cabo con Vasco Da Gama por el préstamo del paraguayo Galarza), la inversión en nuevos futbolistas representó una erogación mínima de US$ 6.100.000.

En el segundo segmento de 2023, Talleres jugó 13 partidos (3 triunfos, 6 empates y 4 derrotas) entre Copa de la Liga y Copa Argentina, y utilizó a 35 futbolistas. Sólo tres veces el DT Javier Gandolfi repitió la alineación en forma consecutiva, frente a Barracas Central, Belgrano y River.

De los que llegaron, Mantilla fue el que tuvo más presencia como titular: cinco juegos. El colombiano fue el único de los refuerzos que completó el partido ante Banfield, en el que la ‘T’ presentó la planilla con más nombres nuevos -cuatro titulares y seis suplentes- de la era post Valoyes-Santos.

KEVIN MANTILLA

Puesto: defensor. Edad: 20. Procedencia: Independiente Santa Fe (Colombia). Condición: compra 80% del pase. Inversión: US$ 2.200.000. Antecedentes: Selección Sub 20 de Colombia. Presentación: “Gran porte físico, personalidad y grandes cualidades técnicas, con voz de mando y templanza para jugar bajo escenarios de presión. Jugador referente del fútbol colombiano, pretendido por varios clubes de Europa”. Titular: 6 (1 reemplazado). Suplente: 7 (1 ingresado). Goles: 0. Amonestaciones: 3. Expulsiones: 0.

LUIS MIGUEL ANGULO

Puesto: delantero. Edad: 19. Procedencia: Alianza Petrolera (Colombia). Condición: compra 80% del pase. Inversión: US$ 1.100.000. Antecedentes: Selección Sub 20 de Colombia. Presentación: “Se desempaña como extremo y tuvo su primer partido oficial jugando como titular a los 17 años. Con una gran velocidad, potencia y condiciones técnicas, llega a Talleres con un gran potencial de crecimiento para consolidarse en una de las ligas más competitivas de la región”. Titular: 1 (reemplazado). Suplente: 9 (3 ingresado). Goles: 0. Amonestaciones: 0. Expulsiones: 0.

FRANCISCO POZZO

Puesto: delantero. Edad: 20. Procedencia: Vélez Sarsfield. Condición: préstamo hasta 31/12/2024, con opción de compra por el 70% del pase. Inversión: sin cargo. Antecedentes: goleador del Torneo Proyección 2023 (11 goles en 25 partidos). Presentación: “Goles que ilusionan. Fue uno de los protagonistas del equipo velezano que se consagró campeón en el último campeonato de Reserva. Se destaca por su movilidad en la última línea defensiva, su gran capacidad en la definición y el buen uso corporal dentro del área”. Titular: 1 (reemplazado). Suplente: 8 (2 ingresado). Goles: 0. Amonestaciones: 0. Expulsiones: 0.

BRUNO BARTICCIOTTO

Puesto: delantero. Edad: 22. Procedencia: Palestino (Chile). Condición: compra 60% del pase. Inversión: US$ 1.300.000. Antecedentes: Universidad Católica, Selección de Chile (Sub 20 y Mayores). Presentación: “Se detectó en este jugador un gran potencial, destacando su polifuncionalidad y capacidad de moverse por todo el frente de ataque. Asimismo, se observó su versatilidad para finalizar las jugadas con ambos perfiles, desmarques, potencia y velocidad”. Titular: 4 (4 reemplazado). Suplente: 4 (3 ingresado). Goles: 0. Amonestaciones: 0. Expulsiones: 0.

LAUTARO MORALES

Puesto: arquero. Edad: 23. Procedencia: Lanús. Condición: préstamo hasta 31/12/2024, con opción de compra por el 60% del pase. Inversión: sin datos. Antecedentes: Newell´s y Selección Argentina (Juveniles y Juegos Olímpicos Tokio 2020). Presentación: “Destacado por su velocidad de achique en los duelos mano a mano y voz de mando dentro de la cancha. Por sus características, se presenta como un jugador de calidad con proyección internacional”. Titular: 0. Suplente: 13.

NICOLÁS VALLEJO

Puesto: delantero. Edad: 19. Procedencia: Independiente. Condición: préstamo hasta 31/12/2024, con opción de compra por el 60% del pase (US$ 2.000.000). Inversión: US$ 650.000 (se compensó la deuda del club de Avellaneda por el pase de Jonathan Menéndez). Antecedentes: Independiente (31 partidos y 3 goles) y Selección Sub 20. Presentación: “Se destaca de él su cambio de ritmo explosivo, conduciendo de forma directa y lineal; además, la buena técnica le da facilidad para poder resolver en situaciones bajo presión. En el aspecto defensivo, es un jugador que presenta agresividad”. Titular: 5 (5 reemplazado). Suplente: 3 (2 ingresado). Goles: 0. Amonestaciones: 1. Expulsiones: 0.

MATÍAS GALARZA

Puesto: mediocampista. Edad: 21. Procedencia: Vasco Da Gama (Brasil). Condición: préstamo hasta 31/12/2024, con opción de compra. Inversión: sin datos. Antecedentes: Olimpia (Paraguay), Coritiba (Brasil) y Selección de Paraguay. Presentación: “Buena técnica individual para darle claridad de juego al equipo y versatilidad táctica para moverse y ubicarse sobre distintos sectores del campo de juego. Gran capacidad para trabajar la presión defensiva e inteligencia para romper líneas en los momentos pertinentes”. Titular: 1. Suplente: 7 (6 ingresado). Goles: 1. Amonestaciones: 0. Expulsiones: 0.

TOMÁS MOLINA

Puesto: delantero. Edad: 28. Procedencia: FC Juárez (México). Condición: compra del 100% del pase. Inversión: sin datos. Antecedentes: Huracán, Almirante Brown, Brown de Adrogué, Ferro Carril Oeste y Liga Deportiva Universitaria de Quito. Presentación: “Destacado por su gran capacidad técnica y fortaleza en duelos aéreos. Con capacidad colaborativa en la creación de juego ofensivo desde el bloque medio e inteligencia en los posicionamientos tácticos.”. Titular: 0. Suplente: 10 (4 ingresado). Goles: 0. Amonestaciones: 0. Expulsiones: 0.

BLAS RIVEROS

Puesto: defensor. Edad: 25. Procedencia: Brondby IF (Dinamarca). Condición: compra del 100% del pase. Inversión: US$ 900.000. Antecedentes: Olimpia (Paraguay), Basilea (Suiza) y Selección de Paraguay. Presentación: “Jugador con buen despliegue por banda y cambio de ritmo en las transiciones defensa-ataque. Con buena técnica y manejo de ambos perfiles, aptitud que le permite finalizar las jugadas de diferentes maneras, generando peligro en ofensiva con centros precisos”. Titular: 1 (reemplazado). Suplente: 7 (1 ingresado). Goles: 0. Amonestaciones: 0. Expulsiones: 0.

MATEO SEOANE

Puesto: mediocampista. Edad: 19. Procedencia: Vélez Sarsfield. Condición: préstamo hasta 31/12/2024, con opción de compra por el 50% del pase. Inversión: sin cargo (parte de pago de la transferencia de Francisco Pizzini). Antecedentes: Selección Argentina Sub 20. Presentación: “Tiene una gran capacidad de manejo de ambos perfiles y es agresivo al momento de la recuperación del balón. Se destaca por los buenos cambios de orientación y sus pases de entrelíneas que le brindan profundidad y eficientes transiciones ofensivas”. Titular: 0. Suplente: 7 (1 ingresado). Goles: 0. Amonestaciones: 0. Expulsiones: 0.

LAUTARO OVANDO

Puesto: delantero. Edad: 20. Procedencia: Argentinos Juniors. Condición: préstamo hasta 31/12/2024, con opción de compra. Inversión: sin datos. Antecedentes: Argentinos Juniors (19 partidos y 0 goles) y Selección Argentina Sub 20. Presentación: “Se destaca por un gran control de pelota, con capacidad para jugar de espalda a un toque, velocidad y movilidad por todo el frente del ataque”. Titular: 1 (reemplazado). Suplente: 1 (ingresado). Goles: 0. Amonestaciones: 0. Expulsiones: 0.

IMANOL SEGOVIA

Puesto: defensor. Edad: 22. Procedencia: Racing Club. Condición: préstamo hasta 31/12/2024, con opción de compra por el 50% del pase. Inversión: sin cargo (opción US$ 500.000). Antecedentes: Elche B (España) y Selección Argentina Sub 20. Presentación: “Es un jugador de buen porte físico, solidez defensiva, juego aéreo y buen pase de inicio. Cuenta además con una gran personalidad, aportando liderazgo dentro del campo de juego”. Titular: 0. Suplente: 0.

RAMIRO ENRIQUEZ

Puesto: defensor. Edad: 19. Procedencia: Central Norte de Salta. Condición: compra del 90% del pase. Inversión: $ 1.000.000. Antecedentes: Sanidad y Camioneros Argentinos del Norte. Presentación: “Uno de los jugadores con más proyección en el ascenso. Se integra con el objetivo de trabajar, mejorar y potenciar las fortalezas de un futbolista con grandes condiciones”. Titular: 0. Suplente: 0.