Desgarrador regreso al río donde su hija fue “succionada” por un caño: “Vinimos a dejarle florcitas”

Fernando Saldaña y Herlinda volvieron al balneario de Cabalango, donde su hija Jazmín, de tan solo 11 años, perdió la vida “aspirada” por un caño en el río el 14 de enero de 2024. A un año de la tragedia, la falta de avances en la investigación judicial indigna y frustra a sus padres.

Fernando describió su tristeza al regresar al lugar trágico: “Muy triste al volver y ver que todo está igual. No hay nada de señalización, como si la muerte de una niña no valiera nada”. Herlinda, visiblemente conmovida, apenas pudo hablar con PERFIL CÓRDOBA: “La extraño como si fuera el primer día. Sufro todos los días al ver que mi hija no está a mi lado”.

En los últimos meses la investigación judicial estuvo marcada por cambios de fiscales y una aparente inacción. En junio de 2024, la Justicia imputó por homicidio culposo a la presidenta comunal Carla Bruno, al tesorero Mario Griglio y al encargado de Defensa Civil y Seguridad, Mario Cuevas.

En octubre, la exsecretaria comunal por la oposición, Laura Illanes, también fue acusada bajo la misma figura. Los cuatro imputados están en libertad y no trascendieron avances en la causa.

El caso estuvo inicialmente a cargo de la fiscal Silvana Páez, quien se apartó tras la imputación de Illanes. Ahora, la investigación está en manos del fiscal Ricardo Mazzuchi, quien recientemente emplazó a la comuna a implementar medidas de seguridad para prevenir nuevos accidentes.

Durante la tarde de este martes, este cronista observó la presencia de un guardavida en el balneario y unas boyas indicando una zona de peligro, pero no precisamente en el lugar donde perdió la vida Jazmín. También destacó la presencia de personal de Defensa Civil comunal en el sector.

Lo que se sabe del caso

Jazmín Saldaña estaba disfrutando de un día de río con su familia el domingo 14 de enero de 2024, cuando ocurrió el incidente en el río Los Chorrillos, a la altura del vado de Cabalango. Según su padre, Fernando, la niña fue “aspirada” por un caño. A pesar de los esfuerzos del papá y de otras personas presentes para rescatarla, Jazmín fue retirada del agua sin vida.

Tres días después de la tragedia, otra nena fue aspirada en Cabalango: el relato de los padres

“No había nadie que auxilie, ni un guardavida”, declaró Fernando, quien denunció en aquel momento la falta de medidas de seguridad en el lugar. Al día de hoy, el entorno sigue sin cambios: “No hay nada, todo está igual”, lamentó en su regreso al balneario.

En honor a su memoria

Herlinda expresó su deseo de honrar la memoria de su hija dejando “florcitas” en el lugar donde ocurrió la tragedia. Su gesto simboliza no solo el dolor de una madre, sino también la lucha por justicia y el pedido de que este caso no quede impune.