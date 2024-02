“Nadie nos llamó”, el dolor de los padres de Jazmín, la nena ahogada en el balneario de Cabalango

Jazmín estaba ilusionada por empezar el secundario en su escuela, el Colegio Parroquial San Francisco de Asís de barrio Las Flores, en Córdoba. Esta semana tenía que comenzar las clases, pero su vida se apagó a mediados de enero en el balneario principal de Cabalango. Su papá había denunciado que “la aspiró un caño” y ahora asegura que ninguna autoridad los llamó.

“En este tiempo no se comunicó ninguna autoridad para preocuparse por la parte humana. Ni para darnos el pésame. Necesitamos ayuda psicológica y hoy la estamos afrontando la terapia con nuestro bolsillo, con lo que cuesta para cada integrante de la familia”, relató Fernando, entre lágrimas, en su casa ubicada en el barrio Nuestro Hogar 3 de la capital provincial.

Nena ahogada en Cabalango: la Justicia investiga responsabilidades por el “caño” en el río

El papá de la nena reconoció que, tras la denuncia que publicó PERFIL CÓRDOBA a fines de enero, lo contactaron desde la Municipalidad de Córdoba para ofrecerle una ayuda económica. “Nos ofrecieron dinero, pero no nos hace falta porque trabajamos todos. Sí nos haría falta la atención humana, la cobertura terapéutica en ese sentido”.

Herlinda, la mamá de Jazmín, contó que su hija era “muy apegada” a ella y a su hermana de 21 años. “Ya estábamos haciendo planes para el colegio. Y ahora, cada vez paso por la calle de la escuela a la que iba, me pongo triste. Estoy desesperada porque no la tengo en casa. Mi hija mayor duerme en un colchón en el piso para no estar en la cama que compartía con su hermana”, dijo, conmovida.

El caso

Jazmín Saldaña (11) falleció el 14 de enero de este año en el balneario de Cabalango, mientras pasaban un domingo en familia en el río. Su papá Fernando denunció que la aspiró un caño en una zona no profunda donde se forma un embalse artificial.

La causa de muerte de la niña está siendo investigada por la fiscalía N°1 de Villa Carlos Paz, a cargo de Silvana Páez. En los últimos días se tomaron varias declaraciones a testigos del hecho y recibieron un informe preliminar de la autopsia.

Denunció por coacción a la comuna de Cabalango por la nena que murió ahogada en el río

El caso tuvo amplia difusión en Córdoba y luego trascendió un hecho bastante similar, tres días después de la muerte de Jazmín: una nena de 7 años sobrevivió tras ser succionada por un tubo, según relató su padre Marcelo Basanta a este medio. También hubo una denuncia en la Justicia e investiga el fiscal Ricardo Mazzuchi, al frente de la fiscalía N° 2 de Carlos Paz.