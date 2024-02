Tres días después de la tragedia, otra nena fue aspirada en Cabalango: el relato de los padres

El padre de una familia de Río Negro rescató del agua a su hija luego de haber sido “chupada” por un caño en Cabalango. La nena sobrevivió, pero ella y su papá sufrieron lesiones. El hombre presentó una exposición en el destacamento de Policía. Ocurrió el último 17 de enero, tres días después de la muerte de Jazmín Saldaña (11) luego de ser “aspirada” en el río, según denunció su padre.

“Tuvimos suerte de que mi hija pasó por el caño para el otro lado del diquecito y no terminó como la otra nena. Es una locura que haya vuelto a pasar tres días después de esa muerte”, dijo Marcelo Basanta, padre de E. de 7 años, a PERFIL CÓRDOBA.

La pequeña “tuvo varias lesiones, raspaduras”, lo mismo que el papá que la rescató del agua al ver que su hija estaba siendo “chupada” por un tubo. “La succión que hacía ese caño era tan fuerte que casi le arranco el brazo a mi nena. En la maniobra perdí un reloj y me raspé muy fuerte en una pierna”, relató.

El hombre contó que, tras el rescate de su hija, “tres o cuatro personas fueron a tapar el caño con bolsas de arena que se rompían”. “Entre dos agarraban a uno para que no lo chupara”, recordó Basanta.

Esa tarde del miércoles 17 de enero, al comprobar que su nena estaba bien de salud luego del susto que pasaron, la familia se retiró del balneario y decidió presentarse en el destacamento de la Policía en Cabalango.

“Hice una exposición porque lo que viví fue una locura. Al principio, no me querían tomar la denuncia y la policía me decía que hable con el de la comuna, pero después notó que era grave. Yo todavía estaba en shock”. El padre de la nena también indicó que quedó asentado en un acta firmada por una médica que la nena “tuvo laceraciones”.

Mal recuerdo de las vacaciones

La familia es oriunda de la localidad de Catriel, provincia de Río Negro. Visitan Córdoba “todos los años” y en esta oportunidad estuvieron una semana alojados en la capital en la casa de unos amigos.

“Ellos nos recomendaron ir a Cabalango, pero esto que pasó nos arruinó las vacaciones”, expresó, Cecilia, la mamá de la niña, quien aseguró que el lugar “no estaba para nada señalizado, no había cartelería, guardavidas o alguien que te advirtiera el peligro”.

La mujer agregó: “Si hubiera sabido, no hubiera llevado mi hija a exponerla a ese riesgo”. Los padres de E. no se habían enterado que tres días antes se había ahogado Jazmín en circunstancias parecidas.

“Le dije a mi marido que hiciera lo posible para que no volviera a suceder. Lo único que pudimos hacer fue esta exposición. Espero se haga justicia y se tome conciencia de los peligros y riesgos que hay en ese lugar. Y que se haga algo al respecto”, pidió la mujer.