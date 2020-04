Dulce espera

por Hugo Caric

A las hermanas Dayana y Leonela Sánchez la cuarentena les llegó en forma anticipada. En los últimos días de enero, varias semanas antes de que se desatara la pandemia de coronavirus, la noticia del “resultado adverso” en un control antidoping de rutina impuso el parate obligatorio para las boxeadoras cordobesas.

En aquel momento ambas se preparaban para inaugurar una exigente agenda 2020 que parecía reservarles páginas de gloria entre el 25 de julio y el 9 de agosto, cuando los guantes, los cabezales y los cuadriláteros coparan la escena en los Juegos Olímpicos de Tokio.

“Tomamos un producto sin saber… Jamás pensamos que por consumir unos quemadores de grasa nos podía saltar un positivo. Nos equivocamos y la verdad es que estamos arrepentidas”, señala Dayana (27), medalla de plata en la categoría ligero en los últimos Juegos Panamericanos.

La mayor de las Sánchez es quien toma la posta en el diálogo con PERFIL CÓRDOBA: “Todavía no hay nada oficial. Estamos esperando que nos citen a declarar y seguramente después habrá una decisión. Hace 10 años que estamos en la selección argentina y no tenemos antecedentes… Vamos a ver. Nos dijeron que la sanción podría ser de un año”.

La siguen peleando

A pesar de la mala noticia, Dayana y su hermana Leonela (26), ganadora de una histórica presea dorada en la categoría gallo en Lima 2019, siguieron entrenándose bajo las órdenes del entrenador Virgilio Arauz. “Por este tema del aislamiento obligatorio, ahora armamos el gimnasio en casa y hacemos toda nuestra rutina a distancia a través de una aplicación”, cuentan.

“Mi hermana está dando clases de boxeo y yo estoy viendo si arranco con un curso de peluquería y otras cosas que me gustan”, puntualiza Dayana desde su casa de barrio Juan Pablo II. La referencia no es casual. El nuevo escenario incluye el recorte de las becas que ambas recibían de la Secretaría de Deportes de la Nación y del Ente Nacional de Alto Rendimiento (Enard). “Alrededor de 20 mil pesos en total”, precisa.

“Tenemos algunos ahorros y mi cuñado es una gran ayuda, ya que él tiene su trabajo y vive con nosotros”, destaca en alusión a Héctor “Pajarito” Sarmiento, campeón argentino de peso pluma, quien en febrero pasado hizo su debut internacional perdiendo por puntos en Ucrania ante el invicto local Denys Berinchyk.

“Al principio fue un bajón pero siempre tuvimos el apoyo de la familia”, refiere Dayana, y menciona a Rosa, su mamá, y a Tania, la más chica de las tres hermanas. “¿Si sentimos que nos abandonaron? Para nada. Hay personas que estaban y que siguen estando, algunas que acompañaron en su momento sólo para la foto y otras que nunca estuvieron y que hoy aparecen”, enfatiza.

Cartas marcadas

“Para nosotros fue un golpazo bárbaro”, afirma Lautaro Moreno, el coordinador de los seleccionados argentinos de boxeo, en referencia a las bajas de las hermanas Sánchez del equipo preolímpico. “Nos sacaron el As de Espadas y el As de Bastos”, añade. La comparación con el juego de truco es contundente.



“Las estábamos preparando para que subieran al podio olímpico, esa es la realidad. Cuando nos llegó la notificación de la CNA hablamos con ellas y dejamos en claro que estaban fuera de los Juegos y hasta les buscamos reemplazantes. Ahora habrá que ver si alguna de las dos podrá competir en 2021 en Tokio”, precisa el directivo de la Federación Argentina de Box (FAB).

“Nuestros planes están intactos”, asegura Dayana al hablar de un futuro que por el momento asoma como incierto. “Seguir en el boxeo es la idea de las dos. En mi caso no quería hacerme profesional, pero ahora me picó el bichito y me parece que voy a continuar por ese camino. Eso no me impediría integrar el equipo de ‘las Toritas’, el seleccionado femenino”, completa.

“La verdad es que tenemos mucha fe. Confiamos un montón en nosotras y sabemos que hay un Dios grande que nos protege”, reconoce. Hace una pausa. “Creemos que las cosas pasan por algo”, reflexiona. Se le nota la emoción. Retoma la conversación y comparte la noticia más movilizadora que recibió en los últimos tiempos: “Leonela está embarazada. Espera un bebé para octubre próximo. Por eso te decía… ¡Mira cómo son las cosas!”.

Futuro indefinido



*A fines de enero la Comisión Nacional Antidopaje (CNA) informó a la Federación Argentina de Box (FAB) el “resultado adverso” de los análisis antidoping de rutina que le practicó en noviembre pasado a las hermanas Dayana y Leonela Sánchez.



*La sustancia que se encontró en las muestras de orina y de sangre es furosemida, un diurético que se utiliza para bajar de peso. Expertos coinciden en que la droga sí potencia el rendimiento deportivo, más allá de que puede provocar daños a futuro. También puede “enmascarar” a otro medicamento prohibido.

*Las boxeadoras desistieron de hacer la Prueba B en Suiza, argumentando razones económicas. Esa actitud podría ser considerada como una admisión tácita de culpabilidad.

*Las púgiles esperan la citación de la CNA para su descargo. El ente luego deberá elaborar un dictamen y definir la sanción si confirma que los casos analizados configuran doping positivo.

*Dos antecedentes por consumo de furosemida: la brasileña Clelia Marques Da Costa fue suspendida por 180 días en 2015 y la colombiana Jessica Caicedo fue inhabilitada por 4 años en 2019.

*El Preolímpico que debía disputarse en marzo en Buenos Aires sería reprogramado para noviembre o enero próximos.