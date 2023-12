Efecto “motosierra” de Milei: despiden a 80 municipales en Anisacate

La intendenta de Anisacate Natalia Contini resolvió no renovar unos 80 contratos y responsabilizó por el estado “crítico” del municipio al intendente saliente Ramón Zalazar (PJ).







“Tomamos la decisión de reordenar el Estado ante una cifra millonaria de sueldos que debemos afrontar, que es imposible para nuestro municipio”, explicó.

“Estamos hablando solo diciembre de una erogación de 90 millones de pesos. El municipio de Anisacate no cuenta con ese dinero”, agregó en declaraciones a Telefe Córdoba.

Crisis

“Ya antes veníamos advirtiendo, yo desde mi lugar de oposición, que el municipio estaba en un estado crítico, que las cuentas del municipio no estaban en orden. Los empleados no cobraban en tiempo y forma. No cobraban lo que correspondía y se seguía contratando”, sostuvo Contini.

“Esta situación sufrió un agravante después de que ellos pierden las elecciones”, dijo la jefa municipal al tiempo que afirmó que se decidió “nombrar por ejemplo toda la planta política en el lugar de empleados permanentes del municipio”.

Al referirse a la situación de los empleados cuyos contratos no fueron renovados, Contini afirmó que “a esas 80 familias” las conoció “hace siete días”. “Yo a esas 80 familias no les cree la esperanza de un puesto de trabajo haciendo firmar un contrato un mes antes de irme, dejándolos solos, abandonados”, añadió.

Intendente saliente

El exintendente Ramón Zalazar (PJ) criticó los dichos de Contini. “Nosotros le dejamos 1.100 millones de pesos para que ella recaude de lo que los contribuyentes le quedan debiendo al municipio, deuda vencida”, expresó.

“Pero además de eso lo que ha hecho ella ha sido desfinanciar al municipio, quiero dejarlo claro, porque lo comentamos todos los días con los vecinos para que sepan la situación. Ella desde la elección de junio hasta diciembre estuvo todo el tiempo por las redes diciendo que ´no nos vayan a pagar las tasas hasta el 10 de diciembre´. Eso ocasionó obviamente un desfinanciamiento”, consideró Zalazar.

También señaló que “los haya nombrado a algunos en el último tramo de la gestión no significa que hayan trabajado desde ese día para acá”.

“Lo que nos acusó ella en todos los medios fue que yo había buscado gente nueva después de la elección y eso no ocurrió nunca. Es más, ella le puede preguntar a los empleados que tuvieron a favor de ella cuál es la persona, si me nombra una, que ha entrado después de la elección para acá. Lo que hemos hecho es nombrar en planta permanente un grupo de gente y después en contrato un grupo de gente”, concluyó.

Despedidos

“Yo hace tres años que trabajo para la Municipalidad. El año pasado firmé un contrato y este año ya estaba en planta permanente, lo cual han anulado ese decreto de manera arbitraria como expliqué antes”, contó Marina Cremlin, del área de Atención al Público.

“Los damnificados ante esto somos los empleados. Detrás de cada uno hay una familia. No somos una planilla de Excel, sino que somos personas. Por detrás de esas personas hay una realidad humana que hoy en día se dificulta ante esta situación y las medidas que ha tomado el gobierno actual”, preciso al canal cordobés.

“Yo no vengo a mendigar trabajo. Yo vengo porque me gusta trabajar y trabajo para la sociedad y la localidad de Anisacate. No puede ser que una persona así de un día para el otro nos diga que nos quedamos sin laburo”, relató la inspectora de tránsito Noelia Peralta.

“Yo tengo dos hijos que alimentar y la verdad ella jamás se puso en mi lugar. Yo no ando haciendo tik tok ni videos de Instagram para hacerme la fama. Las cosas que están haciendo son muy malas porque a mí me afectó emocionalmente y económicamente”, finalizó.