Efecto Uber: devolvieron el 20% de las chapas de taxis en Córdoba

Alrededor del 20 por ciento de las licencias de taxis fueron devueltas en Córdoba, confirmó el titular de Permisionarios Jorge Montes.

Falta de demanda

“Nos preocupa y nos alarma un poco. Hay momentos en que se devuelven muchas chapas. Me pueden fallar algunos números pero estamos alrededor de 800 chapas depositadas ya por distintas razones”, contó a Telefe Córdoba.

“De 4.500 deben quedar en funcionamiento 3.200, 3.300, el 20 por ciento”, precisó Montes.

Además detalló que “hay muchas chapas depositadas, algunas ya devueltas porque no tienen ninguna intención de volverlas a sacar de nuevo”.

Preocupación

“Todo lo poco o mucho que podamos hacer nosotros no alcanza para que cambie el curso de la cuestión de las chapas”, sostuvo Montes.

Y luego agregó: “Es un goteo día a día de gente grande que tiene imposibilidad económica de renovar su unidad, cansado ya de renegar tanto con esto”.

El titular de los Permisionarios de Taxis aseguró que hay una “oprobiosa competencia con lo ilegal”, al aludir aunque sin mencionarlas a las aplicaciones de viajes.

Menos choferes

“No se consiguen choferes. Hoy hay un parque de no más de 1.200, 1.500 choferes de 4.500 que tendría que haber”, analizó.

“Hoy día estuve con un titular, ya una persona mayor, que iba a plantearme para ver cómo tenía que hacer para devolver la licencia. Y me dijo: ´Pensá que esta licencia me costó a mí 38 mil pesos, 38 mil dólares de ese tiempo. Y hoy no sé si vale 400 dólares´. Un valor que uno le pone”, ejemplificó Montes.

De este modo la caída de los viajes por la recesión económica, el uso de aplicaciones móviles como Uber y el aumento de los costos de mantenimiento son algunas de las múltiples causas que inciden en la devolución o depósito de las licencias.