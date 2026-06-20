El 2° Congreso de Biotecnología de Córdoba recibe proyectos I+D

El segundo Congreso Internacional de Biotecnología de Córdoba ya está en marcha y están abiertas las inscripciones para los interesados en presentar resúmenes de trabajos de investigación vinculados al campo de la biotecnología.

Las propuestas se deben presentar vía web en www.clusterbiotecnologia.com hasta el viernes 26 de junio a las 23.59 y no tiene costo. Esta convocatoria se dirige a equipos de I+D, investigadores, estudiantes y emprendedores y las contribuciones deberán reflejar desarrollos con orientación aplicada, potencial de transferencia y relación con desafíos del sector productivo.



También se aceptarán proyectos de ciencia básica que, por su calidad y proyección, puedan aportar al fortalecimiento del ecosistema biotecnológico y abrir nuevas oportunidades de articulación e impacto a futuro.

Los ejes del Congreso

La segunda edición del Congreso Internacional de Biotecnología de Córdoba tendrá como ejes temáticos la Bioagroindustria, Salud y Longevidad, Bioalimentos, Sensores, Bioeconomía Circular, Futuros productivos y Bio + tecnologías digitales.

Sobre esta convocatoria, los organizadores señalaron que el espacio de presentación de resúmenes (formato póster y oral) fue concebido como una instancia de comunicación científico-tecnológica con enfoque de vinculación y se espera que los trabajos integren no solo resultados académicos, sino también: problema abordado, propuesta de valor, estado de desarrollo (TRL), aplicabilidad y escalabilidad, vinculación con sectores productivos y su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Dónde y cuándo

El 2° Congreso de Biotecnología de Córdoba se realizará los días 10 y 11 de septiembre en la ciudad universitaria de la UNC y es organizado por el Clúster de Biotecnología Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba, el Gobierno de la Provincia de Córdoba, la Agencia ProCórdoba y el main sponsor Ennoia-Latam.