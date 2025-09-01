El cordobés Lucas Beltrán jugará en el Valencia de España

De chico, en el patio del Corazón de María y en las infantiles de Instituto, Lucas Beltrán llamaba la atención, pero no como delantero. El hermano de Federico y Santiago se destacaba en el mediocampo: potente, dinámico y con despliegue de ida y vuelta. Sin embargo, un día en La Agustina Pablo Álvarez, histórico formador de la 'Gloria', tomó una decisión que le cambiaría el destino: lo adelantó en la cancha. Desde entonces, Beltrán dejó de ser mediocampista para transformarse en atacante, y hoy anda en los grandes clubes de Europa, tras romperla, en su momento, en River.

El delantero cordobés, de 1,76 metros, está a punto de dar un nuevo salto en su carrera. A la espera de la firma de los papeles, Beltrán dejará la Fiorentina para sumarse al Valencia, que lo incorporará a préstamo por una temporada —hasta junio de 2026— con opción de compra. En las próximas horas viajará a España para someterse a la revisión médica y rubricar su contrato.

Su paso por Italia fue más que consistente: en la última temporada con la Fiorentina disputó 47 partidos (2.655 minutos), en los que convirtió seis goles y repartió cinco asistencias. En su primer año en la Serie A, había jugado 51 encuentros, con diez tantos y dos pases de gol. Más allá de los números, Beltrán se consolidó como un atacante versátil, capaz de jugar como único punta, mediapunta o incluso mediocentro ofensivo, un perfil que lo mantiene bajo la lupa de Lionel Scaloni en la Selección argentina.

Beltrán ya había tomado la decisión de dejar al equipo italiano en este curso. Pero no aparecía una oferta superadora. River intentó buscarlo a pedido de Marcelo Gallardo, pero se topó con la idea del jugador de continuar su carrera en Europa. En ese contexto, el cordobés recibió ofertas de algunos clubes, entre ellos de Rusia, Francia, España y también de Italia.

Pero terminó siendo el ex club de Mario Kempes y Pablo Aimar el destino de Beltrán. "Lucas Beltrán es nuevo refuerzo de Valencia. La Fiorentina lo cede a préstamo por un año y sin opción de compra. Lyon lo quiso fichar pero el delantero argentino se inclinó por España", informó este lunes el periodista César Merlo, especializado en el Mercado de Pases.

De aquel niño mediocampista en Córdoba al futbolista que pisa fuerte en Europa, la carrera de Beltrán muestra cómo un cambio de puesto puede marcar un antes y un después. Ahora, con la camiseta del Valencia, buscará seguir creciendo, sumar rodaje en una liga exigente como la española y, por qué no, afianzarse como una opción de futuro en la Selección Argentina.