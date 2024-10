Quién es el cordobés que volvió a Boca después de 25 años

Volvió una noche. Fabricio Coloccini posó sonriente en la postal que, en las últimas horas del lunes, dejó formalmente sellado el regreso de Fernando Gago a Boca Juniors. ¿No lo esperaban? La presencia del cordobés en el flamante cuerpo técnico del primer equipo xeneize dividió las aguas en las redes sociales, teniendo en cuenta la particular historia que une al exdefensor con la entidad de la Ribera porteña.

El primer desembarco de Coloccini en La Bombonera fue en 1998, cuando llegó desde Argentinos Juniors en el marco de un acuerdo institucional que se había activado dos años atrás, con la contratación de Juan Román Riquelme y otros tres futbolistas del llamado ‘Semillero del Mundo’.

De principal acreedor de Talleres a cazatalentos del Manchester City

Sus destacadas actuaciones en las inferiores de la entidad de La Paternal ya le habían valido la convocatoria a los seleccionados juveniles argentinos que conducía José Néstor Pekerman. Con este entrenador, ‘Colo’ sería campeón del Mundial Sub 20 de Argentina 2001, siendo capitán del equipo que se consagró en la cancha de Vélez tras vencer por 3-0 al representativo de Ghana, completando una campaña inmaculada de siete victorias.

Con la camiseta albiceleste, en 2004 el defensor fue subcampeón de la Copa América y se colgó la primera medalla de oro olímpica del fútbol argentino, en Atenas, bajo la conducción de Marcelo Bielsa. Nuevamente con Pekerman como DT, integró los seleccionados mayores de la AFA en la Copa Confederaciones 2005 y en el Mundial 2006 de Alemania.

DESTINO ROSSONERI. A principios de 2000, Silvio Berlusconi anunció la contratación de Coloccini para el Milan. El futbolista se marchó de Boca haciendo uso de la llamada 'patria potestad'. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Debut y despedida

El sábado 19 de junio de 1999, Coloccini jugó su primer partido en primera con los colores azul y oro. Tenía 17 años y entró a la cancha con la camiseta número ‘32’. Aquella noche, el Boca de Carlos Bianchi visitó a Unión de Santa Fe por la 19° y última fecha del Clausura 1992, torneo que el Xeneize se adjudicó con 13 triunfos, cinco empates y una derrota.

En la cancha del Tatengue fue empate 2-2 y el debutante zaguero convirtió uno de los goles del elenco porteño, que culminó ese certamen adelante de River Plate, San Lorenzo y Rosario Central. Los cordobeses Belgrano y Talleres terminarían más rezagados en la tabla de posiciones, ocupando respectivamente los puestos 9° y 16°. Antonio Barijho marcó el otro tanto de Boca y Darío Cabrol se apuntó las dos conquistas del elenco santafesino.

Para aquel compromiso, ‘el Virrey’ Bianchi dispuso la siguiente alineación: Oscar Córdoba; Guillermo Valdez, Coloccini, Christian Dollberg y Aníbal Matellán; Gustavo Barros Schelotto, Sebastián Bataglia, Javier Rosada y Fernando Navas; César La Paglia y Barijho. A los 42 minutos del segundo tiempo, el cordobés se retiró del campo de juego para que Iván Furios (años más tarde jugador de Instituto) tuviera sus únicos tres minutos oficiales en la primera xeneize. También ingresó Christian ‘Chaco’ Giménez, y quedaron en el banco Cristian Muñoz (hoy entrenador de arqueros en el cuerpo técnico de Gago) , José Horacio Basualdo y Juan Manuel Aróstegui, el actual presidente de Sportivo Belgrano de San Francisco.

En Unión también había algunos nombres conocidos del fútbol de nuestra provincia: Norberto ‘Beto’ Fernández, Darío ‘Topo’ Gigena, Cristian ‘Pájaro’ Domizi y el entrenador Juan José López.

PASADO XENEIZE. Un cuarto de siglo atrás, Coloccini debutó como futbolista profesional con la camiseta de Boca Juniors. Fue en el empate 2-2 frente a Unión de Santa Fe, con gol incluido. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Vuelo internacional

La estadía de Coloccini en la Ribera no se prolongaría demasiado. El 14 de enero de 2000, Silvio Berlusconi, presidente del Milan, anunció que el futbolista firmaría contrato por cinco años con esa institución. En la oportunidad, el exprimer ministro italiano también informó el pago de un resarcimiento económico al club xeneize, ya que Osvaldo, padre de Fabricio y exjugador de Racing de Nueva Italia y Talleres, había hecho valer la ‘patria potestad’ -actualmente descripta en los reglamentos de la FIFA como ‘responsabilidad parental’- para sacar al jugador de Boca.

Ocho días después del anuncio de Berlusconi, el mismo día que cumplió los 18 años, Coloccini formalizó su vínculo con los Rossoneri, a pesar del enojo del entonces presidente boquense Mauricio Macri y de las buenas intenciones declamadas por el presidente de la AFA Julio Humberto Grondona, quien había anunciado que, con el objetivo de “defender a Boca”, intercedería ante sus pares de la cúpula del fútbol mundial.

Después de aquel partido ante Unión de Santa Fe, el único oficial que disputó con el primer equipo boquense, ‘Colo’ participó en cuatro amistosos. Reemplazó a Gustavo Barros Schelotto en dos compromisos ante América de México que se jugaron el 15 y el 17 de julio de 1999 (2-1 en Querétaro y 2-1 en Chicago), e ingresó por Hugo Ibarra en el 1-0 frente a Olimpia de Paraguay del 22 de julio, en cancha de Guaraní Antonio Franco de Misiones.

Su última participación fue jugando los 90 minutos ante Almagro (1-3), en un duelo que se disputó en Casa Amarilla el lunes 2 de agosto, con el único propósito de que dos futbolistas xeneizes -Rodolfo Arruabarrena y Guillermo Barros Schelotto- cumplieran las respectivas suspensiones que les había aplicado el Tribunal de Disciplina de la AFA.

DEL EQUIPO DE JOSÉ. Coloccini fue uno de los jugadores preferidos de Pekerman, quien lo llevó a dirigir al Sub 20 de Venezuela en su reciente paso por el fútbol de aquel país. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Un largo regreso a casa

En Milan, Coloccini recién debutó en 2004, luego de jugar a préstamo en San Lorenzo de Almagro y en tres clubes españoles: Deportivo Alavés, Atlético de Madrid y Villareal. “Me llevaron porque Alessandro Costacurta se iba a retirar, pero al final siguió varias temporadas más. Entonces, el club no me vendía y me cedía”, explicó alguna vez el defensor.

Luego de representar al elenco italiano en cinco encuentros, el cordobés fue transferido al Deportivo La Coruña, donde jugó cuatro años antes de emigrar al Newcastle. En el fútbol de Inglaterra permaneció ocho temporadas, hasta su retorno a San Lorenzo de Almagro en 2016 y su posterior paso por Aldosivi de Mar del Plata, con Gago como director técnico, disputando 20 encuentros. “Queridos amigos, compañeros, seguidores: el día de despertarme ha llegado, estuve sumergido en un sueño por 22 años de mi vida”, posteó en su cuenta de Instagram el 28 de diciembre de 2021, anunciando su retiro de la actividad profesional.

Convocado nuevamente por Pekerman, por entonces entrenador del seleccionado de Venezuela, Coloccini inició su primera experiencia como entrenador en marzo de 2022, dirigiendo al Sub 20 de ‘la Vinotinto’. Permaneció en el cargo durante 14 partidos, con un saldo de cuatro victorias, cuatro igualdades y seis traspiés. Se marchó en marzo de 2023, cuando el DT del seleccionado mayor renunció al cargo en el que había asumido con el objetivo de lograr la clasificación al Mundial 2026, por diferencias con las autoridades de la Federación Venezolana de Fútbol.

CUERPO TÉCNICO. Cristian Muñoz (entrenador de arqueros); Cristian Aquino (preparador físico), Diego Cogliandrio (ayudante de campo), Fernando Gago (entrenador); Roberto Luzi (preparador físico); Fabricio Coloccini (ayudante de campo). /// FOTO: BOCA JUNIORS

A fines del año pasado, Coloccini se sumó al cuerpo técnico de Gago en Chivas de Guadalajara, cumpliendo la función de ayudante de campo. Antes del regreso a Boca del pasado lunes, el cordobés había tenido un paso por La Bombonera el 23 de junio de 2023, compartiendo equipo con Lionel Messi, del lado de los que vistieron la camiseta del seleccionado argentino, en el partido despedida de Riquelme.

En su condición de presidente, fue el propio ‘Román’, la figura de aquel plantel donde él hizo sus primeros ‘palotes’ como futbolista profesional, quien esta semana volvió a abrirle a ‘Colo’ las puertas del club xeneize.