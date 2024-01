El deseo que pidió Carlos “la Mona” Jiménez en el día de su cumpleaños

Carlos “La Mona” Jiménez se mostró “contento” y “lleno de alegría” en el día de su cumpleaños 73 y anunció el horario en el que se presentará viernes y sábado en el Festival Bum Bum que se desarrollará en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Alegría

“El Mandamás” se mostró “lleno de amor” y “de felicidad”. “Estoy muy bien, estoy fuerte para mañana y pasado. Estoy para festejar mi cumpleaños lleno de alegría, estoy contento”, expresó en diálogo con el periodista Jorge “Petete” Martínez de Mitre Córdoba.

Jiménez contó que cambió el horario de su actuación en el Festival Bum Bum para no mojarse.

“Lo único que pido es no mojarme por eso cambié el horario por el mal tiempo que empieza a las 2 de la mañana. Voy a cantar de las 10 de la noche hasta las 12. No de la 1 de la mañana hasta las 3”, aclaró.

Videoclip

Además relató que está haciendo “mucha natación” y que compró una bicicleta acuática para cuidarse la espalda luego de que se cayera de una bicicleta en Miami.

“Después de eso me compré una bicicleta acuática y ando en bicicleta en el agua. Ahora me estoy comprando una pantalla porque quiero correr con ciclistas”, indicó.

“He fortalecido muy bien las gambas, estoy muy bien para bailar. Estoy contento, feliz por el videoclip “Éste es el baile” que le pude regalar a mi público. Es muy futurista y la letra es muy buena, muy cuarteto, cuarteto”, agregó el cantante cordobés.

Deseo

Jiménez reiteró en que no quiere mojarse para “no caer de nuevo al Cardiológico”. “Me tengo que cuidar y no mojarme nada. No quiero caer a ninguna clínica, no quiero caer a los médicos. Quiero pasar este año sano porque yo siempre me cuidé. Todavía nadie sabe cómo se rompió el bazo. Me salvé la vida por medio ahora que la Juana (Delseri) me dijo ´Vamos ya´ si no ya estaría en otro lado”, insistió.

También expresó sus sentimientos sobre lo que significar actuar más espaciado tras 57 años de carrera. “Una vez por mes me la banco, pero cada dos meses, cada tres meses sufro, extraño”, aseguró en declaraciones a la emisora cordobesa.