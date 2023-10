El fastidio en El Panal con intendentes y por qué CFK ya no habla con Francioni

Una calificada voz del gobierno provincial reconoció que en el peronismo hay un marcado fastidio con algunos intendentes justicialistas del interior que optaron por otras propuestas y evitaron dar su apoyo a la candidatura presidencial de Juan Schiaretti. Al parecer, las autoridades provinciales realizaron una especie de censo para determinar de manera certera los que están y los que no están alineados.

“Después, como gatitos juguetones vienen a buscar ayuda, pero acá hay que estar seguro de una cosa: se pondrá en marcha un sistema de premios y castigos porque no se puede tener dos caras. Al que le guste, bien y al que no que se haga cargo”, protestó el hombre con mucha experiencia en el trato que mantiene la provincia con intendentes y jefes comunales del interior

Francioni dijo que ya no habla con Cristina

En rueda de amigos, el intendente de la ciudad de Leones, Fabián “Pipi” Francioni analizaba las elecciones que tendrán lugar hoy y, en ese sentido, ponía énfasis con lo que puede pasar con el candidato que apoya, el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa.

Uno de sus interlocutores le preguntó si le ofrecieron ser candidato, tras lo cual respondió: “Sí, Cristina me ofreció pero rechacé la propuesta”. “Días después, la vicepresidenta me volvió a llamar y me dijo que aceptara. Le respondí que no y le di mis razones, pero me dijo que me olvide de ella y que no la hablara nunca más. A partir de ese momento no tuve más contactos”, sostuvo.

Y remarcó: “Yo quería que la primera candidata a diputada nacional fuera Myrian Martínez (directora ejecutiva de la Fundación Mediterránea)”, pero la idea quedó ahí y según trascendió no hubo ofrecimiento formal.

María José Viola, candidata a suceder a Ferreyra

A medida que pasan los días se va acercando el final de las intrigas sobre la integración del gabinete del gobernador Martín Llaryora.

En el área Educación, por ejemplo, es casi un hecho que el actual titular del área en la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, Horacio Ferreyra, deje su cargo para convertirse en ministro, según consignaron altas fuentes del Palacio 6 de Julio.

Hombre de confianza y de respeto de Llaryora, Ferreyra está dispuesto a dar el salto y prepara sus valijas. Según las versiones, llevaría una parte de su actual equipo y el resto se quedaría en el municipio.

Ahora bien, trascendió que la candidata natural para reemplazarlo es María José Viola, actual número dos de la Secretaría de Educación, con trayectoria dentro del justicialismo cordobés. Es la versión que más fuerte se comenta por estas horas en los pasillos del Palacio 6 de Julio.

El 17 de octubre se celebró en Perón Perón

El pasado martes 17 de octubre –fecha emblemática para el peronismo– quedó inaugurado en barrio Alta Córdoba el resto bar Perón Perón. La fecha, “el Día de la Lealtad” para la gente del pejotismo, fue deliberadamente elegida por los dueños del local para, dijeron, “convertirse en el único acto público” de celebración de esa efemérides partidaria.

Durante la inauguración, el lugar se vio desbordado por el público. Entre los dirigentes que dijeron presente, se contó a la titular del Pami en Córdoba, Olga Riutort quien, exultante, presentaba a personas que la acompañaban explicando: “Ellos son ‘compañeros’ de Brasil que nos visitan”. También estuvo el candidato a diputado nacional de la lista de Unión por la Patria, Martín Fresneda.

La ‘calentura’ con Chiqui Tapia ya no se disimula en Córdoba

Aunque Conmebol lo confirmó en sus redes sociales y el gobernador Juan Schiaretti junto a Martín Llaryora armaron un acto para presentar las remodelaciones en el Mario Kempes y de paso “festejar” por la decisión que se juegue en esta provincia Argentina-Uruguay por las eliminatorias, con el paso de las horas la alegría mutó en bronca.

Es que desde Buenos Aires dejaron trascender que “los jugadores y el cuerpo técnico querían jugar en River”, aunque un recital en los días previos lo imposibilitaría. Cuando el camino parecía allanado, apareció la opción de jugar en la Bombonera.

“Está claro que no quieren venir al interior”, fue la queja de los hinchas en redes sociales apuntando a los jugadores. Pero algunos en Córdoba ven la mano de Claudio Chiqui Tapia en la decisión, que se conocerá en los próximos días.

“Es por los sponsors, que no quieren salir de Buenos Aires. El Kempes tiene más capacidad que la cancha de Boca. Es política y negocios”, dijo resignado el dirigente. Por ahora esperan. Cuando AFA designe la sede se verá.