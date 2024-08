Clisa, holding del Grupo Roggio, no pagó una deuda en dólares y renegocian con los acreedores

La Compañía Latinoamericana de Infraestructura y Servicios S.A. (CLISA), parte del conglomerado de empresas del Grupo Roggio, no cumplió con el pago de los intereses de sus obligaciones negociables. La notificación oficial fue realizada a la Comisión Nacional de Valores (CNV) por Mariano Peterlin, quien se desempeña como responsable de relaciones con el mercado de la empresa.

La deuda que actualmente se encuentra en acciones a una taza de interés creciente y en renegociación con los acreedores “asciende a la suma de US$ 358.050.306, que fueran emitidas de conformidad con lo dispuesto en el contrato de fideicomiso celebrado el 17 de agosto de 2021”, expresa el comunicado de la compañía ante la autoridad nacional de Valores.

Crimen de Susana Montoya: detienen a su hijo Fernando Albareda, militante de HIJOS

“CLISA no ha efectuado el pago de los intereses correspondientes al período que comenzó el 25 de enero de 2024 y finaliza el 25 de julio de 2024. El Contrato de Fideicomiso establece un plazo de 30 días, contado a partir del día de la fecha, para el cumplimiento del pago de los intereses. La Sociedad está en conversaciones con grandes tenedores que representan la mayoría del capital de las Obligaciones Negociables en circulación”, indicó Peterlin.

En el mismo sentido, el vocero del Grupo Roggio explicó que “la compañía del Grupo tiene abierta desde hace un tiempo una instancia de negociación con los principales tenedores, que si bien viene avanzando positivamente, no alcanzó a cerrar un acuerdo para la fecha de ese vencimiento. Esperamos que se concrete prontamente”. Indicó que se comenzó “un proceso de diálogo que va bien”.

CLISA es una compañía de desarrollo de infraestructura y servicios públicos. Fue fundada en noviembre de 1996 por la familia Roggio. La sociedad, a través de sus subsidiarias, tiene intereses en el negocio de construcción, transporte público masivo, recolección de residuos, distribución de agua potable e ingeniería ambiental y concesiones viales.

CLISA ya había advertido en un informe financiero previo que “fuerte caída de la actividad económica” y los “altos niveles de inflación”, la habían afectado severamente.

Fuerte cruce entre Torres y Maqueda por la propuesta de prohibir los naranjitas en Córdoba

Dos meses y medio después, notificó que negocia con sus acreedores cómo pagar los intereses por las ON emitidas en 2021 después de haber incumplido con la fecha prevista.

Alarma en el mercado

“Clisa no es el grupo Roggio, aunque es integrante del Holding. Ahora, tiene 30 días para dar una solución. Técnicamente no está en incumplimiento ejecutable. Mañana si paga, no hay problemas”, explicó el especialista Aníbal Casas, presidente en S&C Inversiones a Perfil Córdoba.

Quien actuará de garante final en caso que Clisa no pague o se vea imposibilitado de cumplir será el Grupo Roggio. “Por ahora es un caso. Muestra que las empresas están afectadas, especialmente las que veien golpeadas y este ajuste fuerte de este año pone de manifiesto una situación irregular. La causa de este problema no es atribuible a algo generado por el actual gobierno”, aseguró Casas.

No es un buen antecedente. Clisa ya reestructuro una parte de la deuda. La compañía ya había postergado y renegociado intereses. Para los mercados es un hecho muy malo, las empresas en términos generales han pagado sus deudas, no es habitual, expresaron otras fuentes analistas de acciones.