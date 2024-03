Libertadores y Sudamericana: el juego de los millones

En los torneos de la Conmebol, los equipos argentinos juegan por la plata.

La afirmación semeja a un juego de palabras, teniendo en cuenta la amplia supremacía de los clubes brasileños y sus poderosas billeteras en el último lustro: cinco títulos en hilera en Libertadores y otro en Sudamericana.

En el sentido más literal, la frase remite a la trascendencia que adquirió para las entidades de nuestro país el hecho de lograr traspasar fronteras, abrir nuevos mercados para la venta de sus mejores valores y embolsar los seductores premios en dólares que ofrecen las copas internacionales.

En el caso de Talleres, la cuarta participación en el principal certamen de clubes de Sudamérica le permitirá facturar US$ 1.000.000 por cada uno de los tres partidos de local en fase de grupos (US$ 3.000.000). A ese monto podría sumarle hasta US$ 1.980.000, considerando el plus de US$ 330.000 por encuentro ganado, vigente para las seis fechas de la etapa inicial.

Si clasifica primero o segundo del Grupo B, el Albiazul se asegurará US$ 1.250.000 por jugar los octavos de final de la Libertadores; si queda tercero y pasa como ‘equipo transferido’ a los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana, recibirá una compensación de US$ 500.000.

Por venta de entradas, el Pack Libertadores 2014, se estima que la entidad de barrio Jardín sumará entre US$ 2.500.000 y US$ 3.000.000, teniendo en cuenta un valor promedio de las 171.000 localidades disponibles para los sucesivos compromisos ante Sao Paulo, Barcelona y Cobresal.

Los precios de los diferentes combos de tickets, según dispuso la tesorería albiazul, oscilan entre $35.000 (Popular Willington) y $245.600 (Palco Blanco).

Por el lado de Belgrano, el caché que recibirá de la Conmebol será US$ 900.000 por cada uno de sus tres juegos en Córdoba (US$ 2.700.000), con la chance de añadir hasta US$ 690.000 (US$ 115.000 por partido) en concepto de Mérito Deportivo.

Si se adjudica el Grupo C y pasa a octavos de final, percibirá US$ 600.000; si clasifica segundo y debe jugar playoff con uno de los terceros de Copa Libertadores, embolsará US$ 500.000.

La venta de entradas, que el club de barrio Alberdi lanzó bajo la consigna ‘A copar la Sudamericana’, podría representar una ganancia de entre US$ 800.000 y US$ 1.000.000, considerando que las ubicaciones para el Kempes cuestan entre $9.000 (cadete menor, con ingreso a Popular Artime) y $120.000 (Palco Blanco).

TODOS AL KEMPES. En los torneos de la Conmebol, Talleres y Belgrano serán locales en el estadio mundialista cordobés. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Por la camiseta

Tal como suele suceder en estos casos, la participación internacional podría disparar el interés por la compra de la indumentaria, que tanto Talleres como Belgrano ofrecen en sus tiendas oficiales.

En las pizarras de estos comercios, las últimas cotizaciones indican $85.000 para la camiseta albiazul y $53.000 para la casaca celeste.

Los simpatizantes de la ‘T’ y de la ‘B’ que quieran tener sus uniformes completos (camiseta, pantalón y medias), deberán invertir $ 154.000 y $90.000, respectivamente, según los valores publicados en la web.