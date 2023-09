El "kiosko" de los Bomberos truchos: La justicia busca terminar con la coima institucional

- Sería correcto decir que se llegó a recaudar o repartir entre 50 o 70 millones de pesos por año?

- Mmm. Multiplicá eso por 10 y quizás nos acerquemos.

- Naa, ¡es una barbaridad!

- Mirá. El cálculo es simple ¿Cuántos comercios hay en Córdoba? Unos 70 mil, ponele, solo en la capital. Esta causa suma a Villa Carlos Paz, Montecristo y quizás alguna más. Pero nos quedemos con los capitalinos y locales chicos, los más permeables a este tipo de presiones. Hagamos números malos, se estima que cada “pago” rondaba $ 100.000, en el peor de los casos. Pongamos un porcentaje de esos negocios, no tomemos el total (obvio), el 10 por ciento. Son unos 7 mil, por año y… ya son varios años de esta modalidad. Entonces ¿nos quedamos cortos? Hacé la cuenta pibe… después contame.

La investigación recién comienza, pero la Fiscalía del Distrito 1 Turno 2, a cargo de Guillermo González, en la causa conocida en Tribunales como Calama y otros, por asociación ilícita y estafas, buscó cortar todo de raíz. Los ilícitos se habrían cometido en la capital provincial, Villa Carlos Paz y Montecristo, pero no se descarta que hayan alcanzado otras localidades.

Los apresados son los exbomberos Julio Zarate (55) y Eduardo Arturo Rivero (58); el bombero Marcos Fernando Luquez; el policía Leonardo Gorosito; los ingenieros en higiene y seguridad Mario García (48), Félix Rafael Calama (56) y el técnico en gestión ambiental Roque Javier Olmedo (48).

La banda funcionaba como una verdadera pyme ya consolidada y en claro ascenso. El “kiosko” de bomberos tenía varios “productos”. Por un lado, agilizaba los trámites y los comercios no debían esperar los tiempos que muchas veces se toma la burocracia estatal. Por otro, los aprobaba certificados sin control en el lugar. Como tercera opción, pero menos rentable para el 'core business' del emprendimiento, la inspección en el lugar que encontraba “irregularidades”. En esta última opción, ya tenían que dar la cara en el comercio y pelear un buen rato con el dueño. Era dinero rápido, pero poco y con mucho riesgo.

La finalidad es comenzar a desarticular la corrupción de los certificados de bomberos, paso fundamental para la habilitación de los comercios chicos y grandes. “Hay que terminar con las ramificaciones de estos kioskos, que comienzan en bomberos pero tienen muchas ramificaciones”, aseguran fuentes de la causa

“La coima institucional”

Todo comenzó con un bombero que percató que expedientes de los cuáles no había tenido participación llevaban su firma. Desde el vaticano, el mismo intendente Martín Llaryora pidió “destacar a ese agente que tuvo el coraje de hacerlo, que no solo estafaron a algunas personas, sino a todos los cordobeses”. Ahora la Municipalidad espera que la fiscalía los acepte como querellantes en la causa. Pasa que aún no se sabe si son víctimas o parte del problema. “No la gestión del tal o cual intendente, el sistema todo está dañado. Hay que cortar con la coima institucional”, asegura uno de los investigadores que pidió reserva.

Muchas personas e instituciones se han presentado para colaborar con la causa. Los mismos colegios de ingenieros civiles y especialistas ofrecieron personal para auditar uno por uno los miles de certificados que fueron tramitados por bomberos en el último tiempo. La causa los involucra, también hay profesionales salpicados.

¿Qué busca la fiscalía? Primero están terminando de comprender los caminos de la documentación. Comenzaron con los expedientes que llevan la firma o participaron los siete detenidos. Pero no se detendrán en esos, son los primeros. Se estima que hay miles de habilitaciones irregulares.

Según se desprende de las investigaciones, los sospechosos entregaban un papel sellado que era solicitado por los comerciantes, en muchos casos sin realizar los controles pertinentes y sin demoras. La confección del certificado por parte de la Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba es un trámite de vital importancia, es la única manera de abrir las puertas de un comercio.

Los alcances de la causa

Todo está bajo secreto de sumario. Un vocero en tribunales brinda información a cuentas gotas. Hasta ahora se conoce que son unos 30 comercios que tuvieron algún tipo de participación, ya sea por conveniencia u omisión. Hay comerciantes truchos, también.

La Municipalidad se presentó como querellante y asegura que los trámites digitales evitan la corrupción. Así lo manifestó Llaryora desde el Vaticano. Para los investigadores contar con la información digital es sólo una parte, importante. La atención está puesta en cómo se armó esta red que tocaba cada escritorio por donde pasaba el expediente.

El mismo Daniel Passerini, intendente a cargo del ejecutivo municipal, recibió varios llamados esta semana de parte de comerciantes grandes. Es un verdadero escándalo que impacta en el palacio 6 de Julio, al cuartel de Bomberos y los colegios de ingenieros. “No es solo bomberos, ya veremos hasta donde llegamos. Que pasa si logramos cambiar el sistema”, se escucha decir en Tribunales.