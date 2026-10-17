El liderazgo opositor: Kicillof se consolida sobre Massa

El peronismo encara la fecha emblemática del 17 de octubre con una fuerte interna que incluye la disputa por la candidatura presidencial en el turno electoral 2027. ¿Qué dicen las últimas mediciones sobre percepción de liderazgo en la principal fuerza opositora? El último informe de Ad Hoc repasó el impacto digital de las figuras más relevantes: el mes pasado, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, más que duplicó las menciones de Cristina Fernández de Kirchner (580 mil vs 248 mil). “Durante septiembre, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires recolectó más menciones que CFK, Bregman y Massa juntos”, destacó el documento. El mandatario también obtuvo más menciones que la movilización convocada por las organizaciones sociales y fuerzas de izquierda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), ratificando así su protagonismo en redes.

Pasando del monitoreo de redes a las últimas encuestas nacionales que midieron el liderazgo en la oposición, la última medición de Trends arrojó que Kicillof más que triplica al candidato presidencial del peronismo en 2023, Sergio Massa, en términos de preferencias: 58% vs 17%, respectivamente, una ventaja de 41 puntos porcentuales (pp). Luego, aparecen en empate técnico Guillermo Moreno y Juan Grabois, precandidato en las primarias de 2023, y cierra el lote Miguel Pichetto (excandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio en 2019) con 1%.

A su turno, Equipo Mide reportó en septiembre que el gobernador de Buenos Aires casi duplica a la expresidenta CFK en liderazgo opositor percibido: 33% y 18%, respectivamente, una ventaja de 15 pp. Luego, se registra un empate lineal entre Myriam Bregman (izquierda) y Mauricio Macri (PRO), con 4%; cierra el top 5 Massa, con 2%. Cabe destacar que un 27% responde “ninguno, la oposición no tiene un líder”, lo que deja un espacio vacante potencialmente capitalizable para disputar hacia 2027.

En tanto, el informe QMonitor de agosto mostró ventaja para el gobernador bonaerense en términos de principal dirigente opositor percibido, pero dentro de una disputa más pareja: Kicillof 29% vs CFK 22%, una brecha estadísticamente significativa de 7 pp. Massa cierra el podio con 8%, mientras que Bregman y el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro completan el top 5 con 4% y 3%, respectivamente. En este caso, un 21% no sabe, lo que también implica un terreno en disputa.

Ese mismo mes, Synopsis midió el liderazgo opositor percibido en dos niveles: en el electorado general, Kicillof obtuvo sobre CFK una ventaja estadísticamente significativa de casi 9 pp, con 30,4% sobre 21,7%. Bregman quedó en empate técnico con la actual vicepresidenta Victoria Villarruel (ambas en torno al 7%), mientras que Macri cerró el top 5 con 5% . En cambio, entre votantes de Fuerza Patria, la ventaja de Kicillof sobre CKF se redujo a 4,5 pp, quedando en empate técnico; Bregman alcanzó los 2 dígitos y duplicó a Villarruel, quien rozó el 5%.

Finalmente, la última encuesta nacional de DC Consultores indagó la creencia acerca de a quién elegiría CFK como candidato presidencial del peronismo para 2027: en este caso, Massa rozó el 31%, duplicando al exministro Wado de Pedro (15,4%), quien aparece en empate técnico con Kicillof (casi 12%); cierra el lote el ex gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, con 8,2%. Sin embargo, una primera minoría de 34,1% se dispersa en otras respuestas, lo que sugiere que la voluntad de la ex presidenta en carácter de “gran electora” (impedida de ser candidata por un fallo judicial) no termina de quedar clara para una gran parte de los votantes.

Las claves de las mediciones

Kicillof obtuvo una clara ventaja sobre las demás figuras en términos de menciones en redes sociales en septiembre pasado. El gobernador bonaerense también se impone como candidato preferido y líder opositor percibido, si bien con matices en las distintas mediciones. Sólo queda rezagado cuando se indaga el candidato preferido por CFK, lo cual resulta consistente con la situación de la interna y el perfil propio que Kicillof viene construyendo desde 2023. Con todo, existe un espacio opositor todavía vacante y disputable, lo que abre una ventana de oportunidad para otras figuras hacia el turno 2027.

*analista de opinión pública y mercado

@berranorman