El perfil de líder de Olave, clave para ser el DT de Racing

El anuncio de Juan Carlos Olave como director técnico de Racing generó un movimiento importante en Córdoba y en la Primera Nacional. La llegada de un hombre con un pasado importante como futbolista, pero que hará su primera experiencia en la categoría, generó algunas dudas entre algunos hinchas de la ‘Academia’ que se expresaron en redes y programas partidarios.

El ‘Juanca’ tiene como experiencia haber dirigido a Las Palmas en la Liga Cordobesa y en el Torneo Regional Federal Amateur, en el que, en la última temporada, llevó al equipo hasta instancias finales por un ascenso al Federal A. No sólo logró resultados, sino que su equipo jugaba bien y los fallos arbitrales frenaron el sueño. Pero será observado de reojo en las primeras fechas por los simpatizantes en el Miguel Sancho.

Sin embargo, dentro de esas críticas –anticipadas–, reconocen en el exarquero de Belgrano, Gimnasia La Plata, River y del fútbol español, entre otros, su liderazgo. Un hombre que se puso muchas veces desde el arco el equipo al hombro y siempre fue referente en los planteles.

Por tal motivo, para armar al ‘Juanca’ líder, en PERFIL CÓRDOBA dialogamos con protagonistas que conocen de cerca su rol en los planteles.

Su mentor. Hace unos años, Olave dijo en una entrevista que el técnico más importante de su carrera era Carlos Ramacciotti. El DT que estuvo en tres etapas en Alberdi sostuvo: “Olave es un tipo con una personalidad muy buena para ser director técnico y conducir un equipo. Tiene todo, todo, conoce la altura, conoce otros países, conoce lo que es arrancar de abajo, conoce lo que es comerse una goleada, conoce lo que es salir campeón, todo conoce”.

Además, agregó: “Es un discípulo, porque hay muchas cosas en común que le quedaron pegadas; desde la técnica, la estrategia, el funcionamiento, todo lo que un equipo tiene que tener, y la personalidad suficiente para manejar un grupo. Es líder. Cuando era jugador era el primero en ir a hospitales, donde había chicos que necesitaran ayuda”.

‘Rama’ fue uno de los primeros que llamó a ‘Juanca’ tras su anuncio como DT del club de Nueva Italia. A propósito, contó: “Dejará la vida para ganar y poner los mejores jugadores, para bancar y respaldar lo que necesita. Mi deseo es que le vaya muy bien. Él está contento, me habló muy bien de los jugadores que tiene. Lo veo entusiasmado y muy feliz, y eso es muy importante”.

Confianza. Rubén Flotta fue el ayudante de campo de Ricardo Zielinski en el exitoso e histórico ciclo en Belgrano, en el que Olave fue una de sus figuras estelares. Conoce cómo es el ‘Juanca’ en la intimidad de un plantel. Y, a propósito, explicó: “Es un gran tipo, gran compañero y tiene todas las condiciones para ser un líder. Yo pienso que para ser un buen entrenador lo primero que hay que tener son esas condiciones, además de saber de fútbol”.

Y agregó: “‘Juanca’ era referente en Belgrano junto a Guillermo Farré y Teté González, y ahora los tres están dirigiendo. Por eso, el perfil de entrenador se ve cuando son jugadores”. Finalmente, auguró: “Olave tiene esta oportunidad en Racing y seguro la va a aprovechar”.

Motivador. Emeka fue dirigido por Olave en Las Palmas. El centrodelantero no paró de elogiar al ‘Juanca’ en su función de entrenador, tanto adentro como afuera de la cancha, y dijo: “Es un técnico serio, no juega con su trabajo. Tiene mucha personalidad. Y también sabe diferenciar los momentos; cuando está fuera de la cancha es afectuoso, cariñoso. Además, es muy frontal, si no le gusta algo te lo dice en la cara”.

El futbolista nigeriano, exTalleres y Juniors, agregó: “Yo creo que él nació para eso, porque es un líder. Le gustan los jugadores intensos y sabe cómo motivarlos, siempre con mucha personalidad. Me gusta cómo maneja los equipos y creo que se merece dirigir en un club profesional, porque la forma en que él trabaja es con mucho profesionalismo. Tiene la capacidad para hacer que un equipo mejore”.

Capacidad. Finalmente, Esteban ‘Teté’ González, que fue compañero de Olave como futbolista, explicó: “Tiene capacidad para observar fútbol, tiene carácter, temperamento. Sin dudas será un gran aporte para Racing, que crecerá con un entrenador que tiene todo y está secundado por un gran cuerpo técnico. Les deseo lo mejor y espero sea el principio de una gran carrera”.

Racing enfrenta hoy a las 20 a Estudiantes de Río Cuarto.

TRADICIÓN DE ARQUEROS

No hay dudas que Juan Manuel Ramos dejó un legado imborrable en Racing. Su figura como entrenador, referente, líder y director técnico, a pesar de los años, sigue vigente por Nueva Italia. Por eso, no es casualidad que en la ‘Academia’ haya, tras él, una larga tradición de entrenadores con pasado como arqueros al frente del plantel principal. Los últimos DT de Racing fueron ‘Chiquito’ Bossio y Diego Pozzo, ambos con reconocida trayectoria como guardavallas, que los llevó a la Selección nacional. Ahora se suma ‘Juanca’ Olave, que marcó una época en Belgrano en esa función. Y hace unos años estuvo Luis Alberto Islas, arquero campeón del mundo con la Selección nacional en 1986. Todos con resultados y experiencias disímiles en los bancos de suplentes.