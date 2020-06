Olave, papá y entrenador

Cuando habla de Arantxa y Thiago su voz cambia de tono. Tiene otro sonido. Las palabras le salen de a borbotones con emoción. Arantxa, de 15 años, y Thiago, de 20, son sus hijos. Y el padre que se expresa es Juan Carlos Olave, el legendario ex arquero de Belgrano, referente del fútbol de Córdoba y actual entrenador de Las Palmas. Pero cuando habla de sus hijos no es el mismo que cuando se expresa de fútbol. Es otro, es el papá.

“Ser padre es algo que todos soñamos, deseamos, pero nadie sabe cómo funciona hasta que nos convertimos en padre. Y cuando ya somos padres, tampoco sabemos cómo funciona. Nosotros tenemos nuestros valores, principios y queremos transmitirlos a nuestros hijos. Pero también debemos entender que viven en una sociedad diferente a la que nosotros nos criamos. Como padre muchas veces queremos que vivan como nosotros queremos, pero no es así”, dijo el ex aquero de 44 años.

En Belgrano se transformó en leyenda con partidos inolvidables y atajadas que quedarán inmortalizadas como aquel penal del 2011 en el Monumental. En el “Pirata” fue capitán, ídolo y un ícono contemporáneo del club. Aparte de atajar en la institución de Alberdi se anduve revolcando de palo a palo por Bolivar, de Bolivia, Real Murcia, de España, Gimnasia La Plata, River y su querido Las Palmas. ¡Un carrerón! ¿Cómo hizo para poder complementar su profesión tan demandante con la de ser papá? El ahora DT explicó: “Tuve la suerte que siempre mi familia estuvo conmigo en mi carrera. Está claro que la ejerce un rol central en estos casos es la madre, porque nosotros estamos muy abocados a la profesión, tenemos nuestros tiempos, y a veces se llevan días enteros. Pero en mi familia lo tomamos con naturalidad y mis hijos lo vivieron siempre así”.

- ¿Cómo es ver a tu hijo seguir tu misma profesión?

- Ahora me toca dirigirlo. Tuve la suerte de ser compañero unos días en Las Palmas. Nunca lo obligué a que juegue al futbol. Es una profesión que requiere mucho sacrificio, lo tenés que tomar con pasión. El futbol se siente. Cuando a él le pegó el tema del futbol tenía 15 años, y para mí, lógicamente, es maravilloso verlo en la cancha. No te imaginas cuando hizo su primer gol, se me cayeron las lágrimas. Es parte del plantel de Las Palmas y va creciendo. Le digo que no se frustre rápidamente. El éxito está en los obstáculos que podes superar.

¿Qué dice Thiago? El “Juanca” es el DT del primer equipo ‘Azul’ del viejo camino a La Calera, que milita en el Federal Regional Amateur; y entre los delanteros del plantel está su hijo Thiago. A propósito, el primogénito le contó a PERFIL Córdoba cómo es ser dirigido por su padre.

“Al principio costó un poco, porque nosotros en la relación padre-hijo a veces chocamos un poco, y sabía que cuando vaya al club sería otra relación, la de técnico-jugador, y no mi papá. Es un entrenador que está empezando y tiene, junto a Darío (Cavallo) una idea clara del juego. Le gusta que el equipo corra y corra lindo. Vamos a ver cómo sigue con la carrera, si progresa”, afirmó el artillero.

- ¿Y cómo papá cómo es, teniendo en cuenta que es una figura pública?

- Bastante bien. Tenemos una vida normal. Y eso de que “chocamos” es como todo padre-hijo, los dos tenemos carácter fuerte. Nos llevamos bien y tenemos una buena relación. Y lo de que él es conocido me acostumbré de chico y lo veo normal. En algunos lados voy y me dicen “tu papá es un crack”, y en otro me putean por mi papá – se ríe-. Pero no, bien, gracias a Dios, siempre la llevamos bien.

¿Volver al arco?

“Hace un gran trabajo como entrenador, está empezando, pero por ahí te declara que quiere volver a atajar. Tiene esas cosas el loco... Ni él se entiende”, le dice, entre risas, Thiago Olave a PERFIL Córdoba. Es que en los últimos días se rumoreó sobre que el ‘Juanca’ andaba con ganas de ponerse nuevamente los guantes. Pero el propio DT de Las Palmas lo aclara: “Fue una pregunta de un periodista sobre qué pasaría si aparece una posibilidad y le respondí que sí, si surge algo me lo plantearía. Sería un desafío, porque me siento en condiciones físicas. Después la realidad, quizás, dice otra cosa. Pero mi intención es ser entrenador y crecer en esto. Me estoy capacitando y quiero cumplir sueños como técnico”.

- ¿Qué sueños tenés como DT?

- Me encantaría llegar con Las Palmas a un torneo superior de AFA, como el Federal A. Soñar, sueños grandes quiero. Se lo digo a los chicos, todo es posible. Nadie nos tiene que decir hasta dónde. Siempre me desafío a más, y a mis dirigidos lo mismo. Después, dirigir Belgrano sería un sueño. El fútbol es para soñadores y los que arriesgan.