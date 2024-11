El Relevamiento Inmobiliario de América Latina ubica a Córdoba como una de la ciudades más baratas

El Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella publicó el Relevamiento Inmobiliario de América Latina (RIAL), en el que comparan los precios de departamentos por metro cuadrado en las grandes ciudades latinoamericanas. Según los datos del informe Córdoba se ubica como la segunda con menores precios después de Quito, Ecuador.

El RIAL toma de referencia para componer el informe el precio del metro cuadrado de departamentos en barrios de 13 ciudades de 8 países de América Latina. La información que utilizada para computar los datos se obtiene de las páginas de avisos clasificados de inmuebles pertenecientes a la empresa Grupo QuintoAndar. La empresa opera en el continente bajo diferentes marcas locales, siendo Zonaprop en Argentina.

"El objetivo de este relevamiento es computar regularmente el valor de venta de un metro cuadrado de una unidad habitacional típica en las principales ciudades de la región según una metodología que satisfaga estándares internacionales generalmente aceptados. La idea es capturar el tipo de inmuebles normalmente habitados por jóvenes profesionales en cada ciudad", explican desde el CIF.

En el total de las ciudades estudiadas se llegó a la conclusión que las que tienen el metro cuadrado más caro son Montevideo (US$ 3.454), Ciudad de México (US$ 2.706), Monterrey (US$ 2.561) y Buenos Aires (US$ 2.540).

En la base del gráfico se ubican como las más baratas de la región Quito (US$ 1.215), Córdoba (US$ 1.528), Rosario (US$ 1.547) y Panamá (US$ 1.761).

El informe se realiza semestralmente y toma datos desde marzo de este año, mes de publicación del último RIAL, hasta septiembre. En la variación de los precios comparado a marzo, se determinó una variación promedio del -2,3%, es decir que en la región los precios en dólares habrían disminuido.

Ese dato se obtiene a partir de la variación en dólares nominales, pero tomando el promedio de variación en dólares reales el porcentaje indica una caída de los precios un poco más alta, alcanzando el -3,2%. Sin embargo, el promedio en las monedas locales señala que no hubo cambios en los precios del metro cuadrado.

Puntualizando la variación en Córdoba, se observa un alza de los precios en dólares, siendo esta la ciudad con mayor aumento en esta moneda, con un 5,3% en dólares nominales y un 4,3% en dólares reales. Esta información se refleja con el encarecimiento del país en monedas extranjeras.

Aunque el dato positivo se ve en la variación en pesos argentinos, ya que el RIAL muestra un -4,8%. Es decir que, según las conclusiones del estudio, para los cordobeses el metro cuadrado de un departamento es más barato en pesos que hace 6 meses.