A Bruno Zapelli se lo solía ver, hasta antes de irse a jugar a Brasil, sentado en las tribunas del Club Atlético Carlos Paz con el termo y el mate y la mirada posada en el partido de su equipo, acompañado de familiares o de amigos que antes habían sido sus compañeros en esa institución donde jugaba a la pelota siendo un infante. Con su habitual timidez, esbozando sonrisas para los propios, disfrutaba alentando los colores del club que lo vio nacer y donde fue feliz. Por eso, en estos días en Atlético Carlos Paz, club fundado en mayo de 1930, están pletóricos: un hijo propio llegó a la Selección argentina. Se celebra como un título, una conquista, porque la alegría de uno de los suyos es la alegría de todos, porque motiva, porque deja mensajes, esperanza e ilusiones a los pibes que alguna vez soñaron como él.

Por eso a Carlos Marguetti no se le borra la sonrisa. Él estuvo a cargo del fútbol del Atlético durante 12 años y en cuatro fue presidente: justo cuando en las infantiles de la institución se destacaba Bruno. “Estoy feliz”, exclama Carlos cuando PERFIL CÓRDOBA se comunica con él. Y comienza a relatar: “Bruno era un niño muy respetuoso, callado, con un talento que se le notaba ya a esa corta edad. Él empezó en la escuela de fútbol del club. Un día fui a verlo y lo subí a inferiores y empecé a mostrarlo en distintos clubes de AFA. El primero en interesarse en él fue Racing de Avellaneda. Estuvo unos cinco o seis años con nosotros”. En su cuenta de Facebook, Carlos puso de foto de perfil una de él junto a un nene. Ese nene es Bruno. “Ayer hablé con él para saludarlo y felicitarlo”, cuenta con el pecho inflado.

“En el club hay alegría por Bruno, orgullo, satisfacción por haber podido ayudarlo a cumplir su sueño. Atlético, bajo mi gestión, priorizó la contención, luego la formación y les brindó oportunidades a los jugadores destacados”, resalta Marguetti.

El niño destacado. El profesor de educación física Daniel Spezia llegó en el 2007 al club para coordinar la Escuelita de fútbol. En esa época Bruno tenía 5 años y daba sus primeros pasos. “Cuando lo vi jugar por primera vez se notaba la coordinación y cómo dominaba la pelota. Se desplazaba muy seguro con la pelota. Ya se destacaba. Se ve que se crió en su casa con la pelota en los pies, porque tenía muy buen control”, relata Spezia. En esa época, unos 100 nenes asistían a la escuelita. “Recuerdo que cuando armábamos los equipos, todos querían jugar con él, se aseguraban de ganar el partido”, narra entre risas y emoción.

“Lo tuve cuando era tan chiquito y verlo en la Selección me pone la piel gallina. Tengo una alegría inmensa, orgullo, un joven de mi ciudad representándonos a nivel mundial. Es espectacular, lo merece, siempre fue buen compañero, humilde, acompañado por su familia”, destaca el ‘profe’ al tiempo que recuerda que “le tuvimos que enseñar cosas distintas al resto de sus compañeros, porque mejoraba un montón en todo. Él era muy gambeteador, se pasaba a todos los chicos y hacía goles, tuvimos que manejar ese tema para que se integrara más al juego, jugar con la cabeza levantada. Trabajamos mucho eso y hoy se destaca por su visión de juego”. Bruno estuvo desde los 5 hasta los 7. A los 9 años ya entraban a jugar en las categorías promocionales de la Liga Cordobesa, pero a Bruno lo adelantaron por sus cualidades. Con 8 años comenzó a jugar en Promocional y tres años seguidos salió campeón en Liga.

El amiguero. A los 11 años, antes de su viaje a Villarreal de España (Ver recuadro), lo dirigió Mauricio Luna. “Nuestro club siempre fue muy familiar. Conocemos a Bruno, a su hermano, a su padre. Él es categoría 2002 y mi hijo Luisito era el arquero del equipo, eran compañeros y amigos. Jugaron juntos en las promocionales. Yo me acerqué primero como papá, para dar una mano, y después me formé y en el club me dieron la posibilidad de ser técnico. Y antes de irse a España, lo entrené. Bruno hizo una gran amistad con todos y cuando venía de España, venía al club, siempre estuvo en el club. Y hacían una parodia que se venía a probar, hacía golazos de arco a arco y yo le decía que no, que no era lo que estábamos buscando. Todos se reían. Hasta el día de hoy recuerdan esa parodia y se siguen riendo”, relata Luna y expresa: “Siempre fue muy compañero, solidario y nunca se la creyó”.

Mauricio ya no dirige más, pero sigue ligado al club de sus amores y ahora es dirigente. Se emociona al hablar de aquel grupo de niños que tenía a su hijo, a Bruno y toda una banda de amigos que forjaron la identidad del pibe que por estas horas prepara las valijas para entrenar con Messi y los campeones del mundo.