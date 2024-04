Agustín Calleri: “En Córdoba, el deporte siempre es prioridad”

Agustín Calleri describe como ‘bastante intensos” los primeros cinco meses de su segunda gestión como presidente de la Agencia Córdoba Deportes, a la que define como “una continuidad” del trabajo que realizó Héctor Campana durante el mandato anterior.

“Uno trata de poner su impronta y llevar adelante sus ideas, pero con ‘Pichi’ la Agencia venía trabajando muy bien, en forma muy prolija y con todos los espacios en condiciones. En los últimos tiempos me tocaba venir bastante por mi función como secretario de Turismo y Deporte de Río Cuarto, así que estaba muy al tanto de todo”, destaca exintegrante de ‘La Legión’, quien también conduce a la Asociación Argentina de Tenis.

“Vemos todo lo que está pasando en el país y sabemos que la situación económica no es fácil, pero estamos tratando de llevar el barco de la mejor manera posible”, señala. De este modo, marca la diferencia con el contexto de su anterior cometido como máximo responsable de la política deportiva cordobesa, que tuvo lugar entre abril de 2014 y diciembre de 2015.

El extenista riocuartense no oculta su entusiasmo por la reciente puesta del superclásico Boca-River en el Estadio Kempes. “Que hayan elegido a Córdoba para ese partido, no es un dato menor. Y tampoco todo lo que representó para la provincia un evento de semejante magnitud, con la presencia de entre cuarenta y cincuenta mil turistas. Por suerte, no hubo ningún inconveniente en materia de seguridad”, destaca.

" Para Córdoba, el deporte es una política de Estado; y considero que desde la Nación también tendría que bajarse esa línea".

“El gobernador Martín Llaryora quiere que Córdoba sea un centro de eventos masivos. Sabemos que tenemos una plaza muy fuerte en lo deportivo, y en el caso del Kempes también queremos sumar los recitales, siempre en la medida de las posibilidades, teniendo en cuenta los calendarios deportivos”, apunta.

En tal sentido, señala la presentación que hará el grupo musical ‘La Renga’ el 22 de junio próximo, durante el receso futbolístico por la disputa de la Copa América en Estados Unidos.

“Ahora apuntamos a traer un partido de Eliminatorias de la Selección Argentina antes de fin de año. Tengo línea directa con ‘Chiqui’ Tapia (presidente de la AFA), así que estamos llevando adelante esa gestión”, anticipa.

TARDE CLÁSICA. El titular de la Agencia Córdoba Deportes compartió el clásico Boca-River con el gobernador Llaryora y el intendente Passerini. /// FOTO. CEDOC PERFIL

-Más allá de los grandes eventos, ¿cómo están el deporte de base y el deporte de elite, con los Juegos de París 2024 a la vuelta de la esquina?

-El deporte de base es una prioridad para nosotros, ya que la materia prima está en los clubes. Entendemos que todas las disciplinas son sociales primero y profesionales después, y es muy importante acompañar a los atletas en ese primer pasito. Córdoba tiene el polo deportivo más importante del país, luego del Cenard, y allí funcionan escuelas de fútbol, de hockey, de natación, y un montón de otras más. Escuchamos a todos y tratamos de ver sus necesidades. Por la complejidad de este momento, pusimos en marcha el programa ‘Fortaleciendo a los Clubes’, una asistencia económica de tres millones de pesos que, si bien no soluciona todos los problemas, contribuye. Tratamos de ayudar lo más que se pueda. A veces sucede que no hay plata, pero la escucha y el cariño no pueden faltar. Y en el caso de los atletas de elite, siempre tratamos de asistirlos y de cuidarlos, ya que ellos son espejos muy importantes para los más chicos.

-¿Cómo se materializa esa asistencia para la alta competencia?

-Sabemos que hay muchos deportistas para los que el evento primordial son los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, y que están cuatro años preparándose con ese objetivo. Como provincia, cuando tengamos bien definido quiénes son los atletas que van a París, se dispondrá una ayuda especial importante. Más allá de que a nivel nacional se está achicando un poco la asistencia económica, en nuestro caso pasa todo lo contrario. Para Córdoba, el deporte es una política de Estado; y considero que desde la Nación también tendría que bajarse esa línea. Demasiado vienen haciendo los deportistas argentinos con el esfuerzo de las familias, los clubes, los municipios y las provincias, y todo eso debe ser promovido y acompañado desde más arriba.

BUENA SINTONÍA. En febrero pasado, el extenista riocuartense se reunión con Diógenes de Urquiza, director general del Enard, y Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación. /// FOTO: CEDOC PERFIL

-¿Qué percepción le dejó la reunión que mantuvo en febrero pasado con Diógenes de Urquiza, director general del Enard, y Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación?

-Fue una charla institucional, donde puede contar mi pensamiento sobre el deporte en general y lo que se está haciendo en Córdoba. Con Diógenes nos conocemos desde hace muchos años y tenemos una amistad, y con Scioli pude hablar por primera vez en esa oportunidad. Con ambos hay un buen diálogo y una permanente disposición para hacer cosas.

-¿La baja del Córdoba Open fue un golpe inesperado para su gestión?

-No pasó por una decisión del gobierno de Córdoba ni de ‘Torneos’ (la empresa organizadora), sino que hubo un reacomodamiento del calendario y sacaron varias fechas. Sin dudas, dolió perder ese torneo para Argentina y para la región, y es una lástima por nuestros jugadores. En el tenis siempre se dice que una semana te puede cambiar la vida, y el Córdoba Open, un torneo donde no venían grandes figuras internacionales, les dio a (Juan) Londero, (Juan Manuel) Cerúndolo o (Sebastián) Báez la chance de arrancar una temporada con un triunfo, lo que no es poca cosa.

-¿Se evalúa reemplazar el ATP 250 con otra competencia?

-Estamos viendo con ‘Torneos’ si se puede tomar esa semana para un Challenger ATP. No necesariamente se haría en el Polo del Kempes. Podría armarse en otro escenario, como el Córdoba Lawn Tennis.

SEGUNDO TIEMPO. El pasado 10 de diciembre, el gobernador Llaryora puso en funciones a Calleri, quien ya había presidido la Agencia Córdoba Deportes en 2014-2015, en el tercer mandato de José Manuel de la Sota. /// FOTO: CEDOC PERFIL.

-¿Sigue en pie el proyecto de remodelación del Kempes?

-No está descartado, para nada. El objetivo del gobernador Llaryora es que Córdoba tenga el segundo estadio más grande de Argentina. Quizá ahora no sea el momento para iniciar la obra, por la crisis, pero creo que tarde o temprano se va a hacer la ampliación, para albergar a 75 mil personas.

-Un par de meses atrás, cuando Javier Milei descalificó a Llaryora, usted fue muy crítico del presidente en sus redes sociales.

-Aquello se trató de una situación puntual. Hoy creo que está cada vez mejor la relación entre el gobierno provincial y el gobierno nacional. Yo quiero lo mismo que cualquier argentino: que estemos mejor y que nos vaya bien a todos. Y hay que contribuir para lograr ese objetivo. No sirve esa lógica de ser enemigo de quien piensa diferente. Para crecer como sociedad, debemos escuchar al otro y no encerrarnos en nuestras ideas.

-¿Cómo se las arregla con el presupuesto de la Agencia?

-Muy bien, de diez. Estamos trabajando muy contentos y muy cómodos, con el respaldo del gobernador Llaryora y también del ministro de Gobierno, Manuel Calvo. Ellos siempre han tenido la mejor predisposición para solucionar cualquier problema, pero entiendo que cuando te ponen en un cargo es para gestionar y eso es lo que estamos tratando de hacer.