En la búsqueda de recuperar el ‘gen Atenas’

Atenas está atravesando un proceso de reconstrucción y para ese fin tiene como objetivo fortalecer sus divisiones inferiores. Por tal motivo, la semana pasada anunció un ambicioso proyecto pensando en fortalecer la identidad del club en las nuevas generaciones, creando vínculos con el pasado glorioso del club asentado en barrio General Bustos. En ese marco, en el staff técnico hay apellidos ilustres de la época dorada del club.

Franco Baralle, director deportivo de Atenas, dialogó con PERFIL CÓRDOBA y contó detalles de este proyecto, con cuatro años de plazo y revisiones periódicas. “La idea de reestructurar las inferiores es volver un poco a lo que fue siempre Atenas a nivel ciudad y también provincia, es decir el centro donde los padres querían llevar a sus hijos a practicar deportes, en este caso básquet. Y después, mientras va subiendo la edad, consolidar su formación para tener una vida como profesional en el básquet. Queremos fortalecer esa área. No es fácil, no se logra de un día para el otro”, explicó.

En el staff de entrenadores (ver aparte) surgen nombres como Mario Milanesio, Marcelo Martínez y Donald Jones. A propósito, Baralle explicó: “¿Por qué ellos? La receta es simple y similar a la que buscamos para armar el plantel de Liga: que la gente del staff en algún momento de su carrera haya pasado por el club y sepa lo que significa Atenas, con todos sus condimentos. Trabajar en Atenas, a nivel personal, y también con esa presión en cuanto a la competitividad y formación. En Atenas siempre existió eso, la necesidad de competir”. Y añadió: “Por ejemplo, Marcelo Martínez tuvo varias etapas en Atenas y es un apellido que en el club es muy importante. Su padre fue entrenador en el paso previo a la Liga Nacional, incluso en los inicios de los ’80 compartió con (Walter) Garrone. Marcelo tiene esa formación y buscamos recuperar eso, el gen Atenas”.

Respecto a las incorporaciones de dos figuras de la Liga Nacional, como Mario Milanesio y Donald Jones, sostuvo que “se suman a un trabajo de técnica individual. El jugador tendrá su entrenamiento colectivo y físico, pero le sumaremos la técnica y perfeccionamiento, trabajos de fundamentos, y que ambos puedan transmitirles a los jóvenes lo que significa ponerse la camiseta de Atenas”.

Baralle también explicó: “Incorporamos el trabajo de coordinadores, que será muy importante. Gustavo Rosso estará en el U-15 y estamos buscando otro coordinador para minibásquet. Queremos que el entrenador sólo se ocupe de entrenar. Será un trabajo global”.

La base

La dirigencia del ‘Verde’ afirma que quieren ampliar la base de la pirámide, que haya muchos niños entrenando. “La idea es no dejar a nadie afuera”, explican. En ese marco, un número histórico en el club era que desde los 4 a 13 años solían tener cerca de 200 niños. En el último tiempo había bajado a menos de cien. “Queremos recuperar esa base de chicos y empezar la formación”, sostuvo Baralle.

Hombre de la casa

Marcelo Martínez regresa a Atenas y es una buena noticia para la “recuperación de la identidad” que busca la institución. ‘Teta’ vuelve como entrenador principal de las formativas. Él estuvo en la época dorada del club y es un hombre de apellido vinculado al ‘Griego’, ya que su padre fue uno de los mejores y más recordados entrenadores de Córdoba. Sobre este proyecto, en diálogo con PERFIL CÓRDOBA, Martínez consideró que “es un desafío profesional muy grande y trataré de dar el mejor trabajo, más allá de la identificación que tengo con el club. Está todo listo para que los logros se den. Lo importante es el tránsito hacia el objetivo”.



—¿Qué significa Atenas para vos?

—Tuve muchas etapas en Atenas. Me crié en el club, fui jugador de todas las inferiores, fui entrenador en diversos períodos y el club me dio la posibilidad de estar en el básquet. Atenas es parte de mi vida.



—¿A qué apuntan con este proyecto de formativas?

—El trabajo de inferiores, más allá de que el básquet cambió mucho, es fomentar jugadores con la posibilidad de que lleguen a integrar los planteles profesionales del club. Hoy, viéndolo desde este lugar, los chicos nunca han estado tan cerca de dar ese paso de inferiores a plantel profesional. Y eso requiere estar preparados.

Optimismo por el presente deportivo

La Liga Argentina de Básquetbol entró en receso por las fiestas de fin de año y Atenas terminó esta semana sus entrenamientos, tras la derrota ante Barrio Parque. El ‘Griego’, que lidera la Conferencia Norte, retornará a las prácticas el 3 de enero de 2024. El primer encuentro en el nuevo año será el 15 de enero de local frente a Rivadavia de Mendoza.

A propósito, Baralle analizó: “Días atrás nos reunimos con el cuerpo técnico. En la parte numérica no podemos objetarnos nada, cerramos como punteros, pero estamos un poco en deuda con el juego. Hay cosas por corregir para cuando venga la parte decisiva del torneo. El equipo tiene que llegar fortalecido para esa etapa, tanto individual como colectivamente. Tenemos material y somos optimistas, ya que creemos que el equipo no tiene techo. Hay que seguir trabajando, no hay otro secreto”.