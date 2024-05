Encuesta de la UEPC: más del 65% de las aulas en Córdoba carecen de calefacción

Un reciente relevamiento llevado a cabo por la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) sacó a la luz un alarmante estado de las infraestructuras escolares en la capital provincial.

La encuesta se llevó a cabo en el lapso de una semana, utilizando un formulario distribuido a través de Google Drive y complementado con actas.

Córdoba: por la ola de frío cortan el gas a 41 empresas

De las aproximadamente 600 escuelas y centros educativos en la ciudad de Córdoba, unas 356 instituciones participaron en el relevamiento. Según los datos recolectados, más del 65% de las aulas no cuentan con ningún tipo de calefacción. Además, el 80% de las escuelas no tienen habilitada la conexión de gas, a pesar de que muchas ya cuentan con las instalaciones necesarias. Peor aún, el 73% de las instituciones no tienen instalaciones eléctricas adecuadas para soportar el uso de caloventores.

"Muchas escuelas tienen caloventores eléctricos y es tan mala la instalación eléctrica que no alcanza a soportar el suministro eléctrico", explicó Eduardo Mulhall dirigente de la UEPC.

El formulario sigue activo y desde el gremio estiman que pueden llegar a las 400 respuestas. "Es una encuesta interesante. Un poco más de la mitad, 60% de escuelas en la ciudad de Córdoba la han respondido", indicó Mulhall.

Los resultados del estudio fueron entregados al Ministerio de Educación, y mañana se realizará una reunión con el encargado de Infraestructura de las Escuelas para discutir los hallazgos. Sin embargo, la UEPC expresa preocupación por la falta de iniciativas concretas para financiar o mejorar las infraestructuras escolares.

Córdoba: denuncian uso indiscriminado de agua por empresa extranjera, agravando la sequía en Traslasierra

"No hay una disposición con obras que podamos visualizar, no hay un plan de obras general en la provincia o en la ciudad de Córdoba", lamentó el secretario de UEPC. También destacó que el achicamiento del presupuesto educativo y el desfinanciamiento, incluyendo la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), están agravando la situación.

Otras provincias

La situación en Córdoba no es única. En comparación con otras provincias, las condiciones de las escuelas son prácticamente similares, especialmente en las áreas más alejadas del centro de la ciudad. "Cuando más te separas del centro de la ciudad, en peores condiciones están las escuelas", señaló Mulhall.

Sin embargo, las bajas temperaturas no son el único aspecto que el gremio está observando. La crisis económica también está golpeando a las familias, lo que se refleja en el ámbito escolar. La insuficiencia de alimentación adecuada entre los estudiantes afecta su capacidad para hacer frente al frío, aumentando su vulnerabilidad a enfermedades y repercutiendo en su desempeño académico.